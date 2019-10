BEISBOL Y ESTADÍSTICAS. Rijo, David y Guerrero grandes en Series Mundiales

José Rijo (Cincinnati, 1990) vs Atléticos de Oakland. Rijo montó un espectáculo frente a la recia artillería de los Atléticos de Oakland, cuya alineación estaba conformada con bateadores del calibre de Rickey Henderson, Willie McGee, José Canseco, Mark McGwire, Carney Lansford, Terry Steinbach, Willie Randolph, Mike Gallego, entre otros.

En el partido inaugural Rijo lanzó siete episodios en blanco, permitió siete hits, otorgó dos boletos y abanicó cinco bateadores.

En el cuarto y último partido de la barrida de los Rojos de Cincinnati, el dominicano lanzó otra joya monticular tras lanzar 8.1 entradas, en donde apenas permitió dos indiscutibles, una carrera limpia, otorgó tres boletos y ponchó nueve bateadores. Su actuación completa fue la siguiente: 2-0, ERA 0.59, 15.2 IP, 9 H, 1 CL, 5 BB, 14 SO.

David Ortiz

David Ortiz (Boston, 2013) vs Cardenales de San Luis. El “Big Papi” le hizo honor a su apodo tras batear para un astronómico promedio de .688 (11 hits en 16 turnos), dos cuadrangulares, seis carreras remolcadas, dos dobles, siete anotadas, recibió ocho bases por bolas, cuatro extrabases, diecinueve bases alcanzadas.

Los porcentajes de bateo fueron extraordinarios: OBP .760, SLG 1.188, OPS 1.948.

Pedro Guerrero

Pedro Guerrero (Dodgers, 1981) vs Yankees de Nueva York.

Tuvo un promedio de .333 (7 hits en 21 turnos al bate), con dos cuadrangulares, siete carreras remolcadas, cuatro extrabases, un doble, un triple, dos anotadas, 16 bases alcanzadas y OBP .417.