La Dirección General de Bellas Artes (DGBA) informó que, a pesar de una deficiencia técnica registrada en el sistema eléctrico general de su sede, a causa de un cortocircuito, todas las actividades programadas en el Palacio de Bellas Artes se llevarán a cabo con total normalidad durante este fin de semana.

Gracias a los ajustes y medidas implementadas por el personal técnico de la institución, se ha garantizado la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico en las instalaciones.

Los equipos técnicos, en coordinación con las autoridades competentes, mantienen labores continuas para optimizar el sistema y asegurar su funcionamiento pleno en las próximas horas.

La institución reitera su compromiso con la seguridad, la eficiencia operativa y la transparencia en todos sus procesos de gestión.

Asimismo, la DGBA expresó su agradecimiento por la comprensión y el apoyo de los artistas, estudiantes, colaboradores y del público en general que forman parte de la vida cultural del Palacio de Bellas Artes, mientras se ejecutan estas labores de mantenimiento y mejora.