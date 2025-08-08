Belleza, talento y empoderamiento: así viene Miss Universe Dominicana 2025

El certamen Miss Universe Dominicana 2025 se prepara para su gran gala final este domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde 36 candidatas competirán por representar al país en el escenario internacional de Miss Universe, que se celebrará en Tailandia.

Más que un concurso de belleza, esta edición destaca por su enfoque en el empoderamiento femenino, la diversidad profesional de las participantes y el compromiso social. Las aspirantes incluyen ingenieras, psicólogas, artistas y educadoras, todas con causas sociales que promueven desde sus plataformas.

Durante la semana previa a la gala, las candidatas han participado en actividades como el Foro de Autismo, el Skin Care Day, entrevistas individuales con el jurado y ensayos generales.

La competencia preliminar se celebrará el viernes 8 de agosto, con desfile en traje de baño y de gala.

Uno de los momentos más esperados será la presentación oficial de la nueva corona llamada Renacer, diseñada por el dominicano Axel Thomas.

Esta joya, inspirada en la espiritualidad caribeña, cuenta con una estrella de ocho puntas en cristal amatista y ramas de laurel en cristal, simbolizando luz, propósito divino y victoria.

La gala será transmitida en vivo por Color Visión Canal 9 y contará con la conducción de Clovis Nienow y Tiby Camacho. Además, se espera la presencia de Victoria Kjær, actual Miss Universo, como invitada especial.

Con esta edición, Miss Universe Dominicana reafirma su compromiso de proyectar a la mujer dominicana como símbolo de belleza, inteligencia y glamour.