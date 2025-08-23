Beltré, honrado con estatua en estadio Rangers

Beltré, honrado con estatua en estadio Rangers

Adrian Beltré (centro) posa con su familia para una foto con la estatua de Beltré.

ARLINGTON, Texas. El tercera base y miembro del Salón de la Fama, Adrián Beltré, ahora tiene una estatua en Arlington que complementa su busto en Cooperstown.

Los Texas Rangers develaron el viernes una estatua de bronce a tamaño natural del miembro del Salón de la Fama, elegido en su primera votación.

En ella, se le ve pegando un jonrón con la rodilla en el suelo, como solía hacer a lo largo de su carrera. Beltré es el tercer jugador en tener una estatua fuera del estadio del equipo, uniéndose a otros dos miembros del Salón de la Fama: el rey de los ponches Nolan Ryan y el receptor 14 veces All-Star, Iván «Pudge» Rodríguez.

Beltré pasó las últimas ocho de sus 21 temporadas en las Grandes Ligas con Texas, el equipo con el que jugó más tiempo. Se retiró después de la temporada 2018, los Rangers retiraron su camiseta número 29 al año siguiente y fue consagrado en el Salón de la Fama del béisbol el verano pasado. La estatua está situada donde parece que Beltré mira hacia el antiguo estadio.

