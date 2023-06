Cada 22 de junio se celebra el Día Mundial de las Mujeres sin Ropa Interior, el cual incita a la desobediencia femenina y a librarse de los códigos impuestos por la sociedad y convencionalismos.

El único requisito para esta festividad es no utilizar ropa interior. Cómodo para muchas, antihigiénico para otras. Es cuestión de costumbre y quitarse el pudor.

Y es que por las altas temperaturas en el verano la situación invitan a dejar a un lado los pijamas.

Según una encuesta realizada por National Sleep Foundation de los de los EEUU uno de cada tres adultos duerme desnudo.

Los motivos son diversos: comodidas, calor, gustos personales, pero la ciencia además demuestró que dormir sin ropa ‘hace bien’ y trae 5 beneficios para la salud.

Mejor descanso

Dormir sin ropa trae diversos beneficios en la salud. (Fuente externa)



Al reposar, la temperatura del cuerpo cae y por eso es tan difícil mantenerse en un sueño profundo si el ambiente exterior es muy caliente.

Al dormir sin pijama, el cuerpo encuentra la temperatura corporal correcta y así sí se puede conciliar un descanso prolongado y placentero. Permite que el cerebro repose traquilamente.

Adelgaza

La grasa marrón o parda (también conocida como «buena») es aquella que protege al cuerpo contra el aumento de peso. Según los expertos, ese tipo de grasa (al contrario de la que se acumula a lo largo del día) ayuda a quemar el exceso de calorías al generar calor.

Dormir en un ambiente frío y sin ropa activa esa grasa «buena» que tienen los adultos y ayuda a perder peso a un ritmo mayor que ante las altas temperaturas.

Cuanto más profundo y duradero sea el sueño, la grasa tendrá más tiempo para trabajar durante el descanso y, en consecuencia, sus propiedades adelgazantes serán mayores.

Dicha regulación de temperatura provoca también la activación de hormonas del metabolismo y las que controlan el apetito.

En otro estudio realizado por la Universidad de Pennsylvania certificó una relación de mayor peso a individuos puestos a prueba en un programa de privación del sueño, en comparación a quienes que se les permitió dormir lo suficiente.

Aumenta el apetito sexual

Dormir desnudo controla las hormonas responsables del apetito



Dormir desnudo con alguien se incrementan los niveles de oxitocina –conocida como la hormona del amor– y aumentan considerablemente los deseos de tener encuentros sexuales. Por otra parte, contrarresta el estrés y la depresión y reduce los niveles de presión arterial.

Por otra parte, Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo, agregó que «la propia sensacion de desnudez lleva a menos pudor y el roce con las sábanas y el cuerpo del otro. Un cuerpo desnudo está más abierto a registrar sensaciones que un cuerpo cubierto, no tanto por la prenda que no cubre, sino por la vivencia de libertad, de no estar ceñido a una pauta social/cultural», detalló.

Previene las migrañas

Un reciente estudio realizado en Corea del Sur intentó identificar los principales factores desencadenantes de la cefalea clásica.

El resultado apuntó al estrés, a la fatiga y a la falta de sueño como elementos claves para favorecer su disminución.

La revista Headache también elaboró una investigación con desenlace similar: encontró una notable reducción de las migrañas cuando las mujeres propensas a estos malestares dormían más y mejor.

Dormir desnudo aumenta el apetito sexual estimulando los niveles de oxitocina, la hormona del amor.

Disminuye el riesgo de diabetes

La revista Diabetología halló condiciones pre-diabéticas al estudiar el comportamiento del organismo de hombres jóvenes y sanos en tres noches de sueño inapropiado.

En el estudio publicado se comprobó que aumentó el registro de los ácidos grasos libres, un factor que reduciría la eficiencia de la insulina en pos de disminuir el azúcar en la sangre.

En otra investigación abordada en Corea del Sur asignaron una relación poderosa a la privación del sueño ideal y a la elevación del azúcar en sangre.

El estudio se realizó a 15 mil adultos y el resultado prevaleció en los hombres.