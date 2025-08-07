Los beneficios de tener un gato en casa, según la ciencia  

Las personas que conviven con estos animales tienen menor probabilidad de sufrir un infarto y mejoran su salud en general

A pesar de que durante muchos años los perros fueron las mascotas preferidas por las personas, pues los gatos eran considerados huraños y poco cariñosos, esto ha empezado a cambiar. Cada vez son más las personas que se declaran amante de estos animales y que han adoptado a uno -o más de ellos- para compartir su espacio y tiempo.

Y aunque esto podría no ser la mejor elecciones para los muebles, la ciencia señala que sí podría ser una buena decisión para nuestra salud. Es por eso que aquí te decimos cuáles son algunos de los beneficios de tener gatos si es que vives con uno o para que te animes a adoptarlo.

1. Mejoran la salud mental

Un estudio realizado en la población australiana comparó los estados emocionales de personas con gatos y personas sin mascotas y encontró que las personas que convivían con mininos solían tener una mejor salud mental, en general, que aquellos que no tenían gatos.

En las encuestas realizadas para el estudio las personas señalaron sentirse “más felices, más seguros y menos nerviosos” e incluso con una mejor capacidad para afrontar los problemas de sus vidas”. Por otro lado, encontró que los dueños de gatos solían ser más cariñosos y tenían una actitud más favorable que no tienen mascotas.

Quienes tiene un gato sienten que pueden enfrentar mejor los retos de la vida (Imagen ilustrativa Infobae)

2. Su presencia ayuda a disminuir el estrés

Diversos estudios han demostrado que si tienes un gato el acto de acariciarlo puede ayudar a disminuir el estrés de manera inmediata por lo que un artículo realizado por el Colegio Veterinario de la Universidad de Cornell (EEUU) sugiere que cada vez que te sientas preocupado recurras a esta sencilla y gratuita técnica para reducir esa sensación.

De acuerdo con dicha publicación, una investigación elaborada con estudiantes universitarios (que estaban notoriamente estresados) encontró que acariciar perros y gatos durante 10 minutos disminuía la cantidad de cortisol en su saliva.

Al acariciarlos liberamos hormonas que ayudan a disminuir el cortisol que produce el estrés (Imagen ilustrativa Infobae)

3. Disminuyen la sensación de soledad

Un estudio realizado en 2003 en Austria encontró que tener un gato en casa puede ser comparado con los beneficios de tener una pareja, ya que nos sentimos queridos por ellos. A pesar de ser considerados huraños, los gatos sí suelen dar muestras de afecto y además recuerdan las caricias que les damos y las devuelven en otros momentos.

Quienes tienen gatos se sienten queridos por ellos (Imagen ilustrativa Infobae)

4. Mejoran nuestra salud en general

Una investigación encontró que las personas con gatos tienen menor probabilidad de morir por un ataque cardiaco, incluso en el caso de tener otros factores que los predisponen como sobrepeso, tabaquismo y presión alta.

Por otro lado, otro estudio encontró que las personas que no tenían gatos y después adquirieron uno redujeron de manera significativa malestares generales como dolores de cabeza, dolor de espada e incluso resfriados.

Los especialistas señalan que esto puede deberse a que la presencia de los felinos ayudan a mejorar el ánimo general de sus dueños y, por ende, a reducir los síntomas producidos por el estrés que se manifiestan en malestares físicos.

Los gatos ayudan a mejorar la salud general de sus dueños (Imagen ilustrativa Infobae)

5. Ayudan a manejar momentos de luto

Atravesar por un periodo de luto es una de las cosas más difíciles que puede vivir una persona pero está ampliamente comprobado que los gatos ayudan a personas que han perdido a seres queridos a superar las pérdidas más rápidamente. Esto se debe a que las personas que tienen un gato y viven un momento de pérdida se sienten acompañados, sienten que alguien depende de ellos y sienten que pueden expresar mejor su dolor con ellos sin ser juzgados.

Los gatos ayudan a salir de un periodo de luto con mayor rapidez (Imagen ilustrativa Infobae)

6. Mejoran la calidad de vida de los niños

Si tienes hijos es bueno saber que tener un gato también puede impactar positivamente en ellos tal como señala en una encuesta realizada a más de 2 mil 200 niños escoceses de entre 11 y 15 años la cual reveló que los niños que tenían un vínculo fuerte con sus gatitos tenían una mejor calidad de vida debido a que se sentían más felices, eran más sociables y se sentían más acompañados.

Los niños con gatos suelen ser más sociables (Imagen ilustrativa Infobae)

7. Ayudan a dormir mejor

Por su parte, otro estudio reciente de la prestigiosa Clínica Mayo de Rochester, EE.UU encontró que tener un gato puede ayudar a reducir los problemas de insomnio en las personas y a que tengan una mejor calidad de sueño en general. Y es que los resultados encontraron que 41% de las personas que participaron en el estudio y tenían un gato solían tener una mejor calidad de sueño que quienes no tenían mascotas.

Las personas que suelen dormir con sus gatos tienen mejor calidad de sueño (Imagen ilustrativa Infobae)

Así que ya lo sabes, de acuerdo con la ciencia, los gatos son una gran compañía que puede traer enormes beneficios a tu vida.

