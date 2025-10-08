Benjamín Netanyahu anuncia que Israel ratificará el acuerdo para Gaza este jueves

  • EFE
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que convocará a su gobierno este jueves para ratificar el acuerdo del plan de paz para Gaza firmado con Hamás en Egipto y agradeció al presidente estadounidense, Donald Trump, su compromiso para liberar a los rehenes en la Franja palestina.

“Un gran día para Israel. Mañana convocaré al gobierno para ratificar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes”, dijo Netanyahu en un comunicado distribuido por su oficina en la madrugada de este jueves, poco después de que Trump anunciara la firma del acuerdo.

Fuentes de la oficina de Netanyahu aclararon que “mañana» significa el jueves, a pesar de que el mensaje llegó en la madrugada del mismo jueves. “Agradezco de todo corazón al presidente Trump y a su equipo su compromiso con esta sagrada misión de liberar a nuestros rehenes”, añadió en el mensaje, en el que también agradeció el “coraje y sacrificio” de los soldados y de las fuerzas de seguridad israelíes.

Y concluyó- “Si Dios quiere, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos». La Oficina del Primer Ministro también informó de que Netanyahu se comunicó con Trump en una conversación “muy emotiva y cordial” y que “se felicitaron mutuamente por el logro histórico” de firmar la primera fase de este acuerdo.

Además, el mandatario israelí invitó a Trump a dirigirse a la Knéset, el parlamento de Israel.
Trump publicó en sus redes sociales que las dos partes han firmado la primera fase del plan de paz para Gaza, que implica que “TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna».

“Es un GRAN DÍA para el mundo árabe y musulmán, Israel, las naciones vecinas y Estados Unidos”, agregó Trump.

