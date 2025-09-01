Bepensa y ProConsumidor serán reconocidos

Bepensa y ProConsumidor serán reconocidos

Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD).

La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) informó los ganadores de los Galardones Industriales correspondientes al 2025.

En esta ocasión, Bepensa Dominicana recibirá el Galardón a la Industria Dominicana.

Pro Consumidor será reconocido por la Labor Institucional en Apoyo al Sector Industrial.

Entretanto, Félix García Castellanos, lo recibiría por el Mérito Industrial.

Los galardones de la AIRD serán entregados el jueves 6 de noviembre.

Para este reconocimiento, los miembros del jurado conocieron las ternas presentadas por el comité ejecutivo de la AIRD, a partir de las nominaciones realizadas por todos los socios del gremio, escogiendo las que consideraron merecedoras en esta edición de acuerdo con los criterios establecidos en los reglamentos correspondientes.

Los reconocimientos de esta edición fueron anunciados por Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la AIRD, quien señaló que Félix García Castellanos fue escogido para el Galardón al Mérito Industrial por su destacada trayectoria y méritos en el sector industrial dominicano, incluyendo sus años de actividad en el sector.

Se reconoce a Pro Consumidor por su contribución al desarrollo e implementación de políticas e iniciativas que favorecen la defensa del consumidor nacional, como son sus aportes a la erradicación del comercio ilícito.

