Berenice Reynoso explica alcance nuevo Código Penal

El presidente Abinader y la vice Raquel Peña en Consejo de Ministro. Dawny Núñez

La procuradora General de la República Yeni Berenice Reynoso presentó anoche los tipos penales del nuevo Código Penal Dominicano ante el Consejo de Ministros que encabezaron el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, donde también se trató sobre a nueva ley de Contrataciones Públicas.

En la reunión que se llevó a cabo en el Palacio Nacional y que se prolongó por casi tres horas, también se dio seguimiento a los avances de las metas priorizadas por el Gobierno para el cuatrienio 2024-2028.

“El Gobierno del presidente Abinader ha hecho de la integridad pública una bandera. Con este nuevo Código Penal, la nueva ley de Contrataciones Públicas y los avances reconocidos por la OCDE, reafirmamos nuestro compromiso de construir un Estado más transparente, justo y eficiente, al servicio de todos los dominicanos”, dijo en rueda de prensa el ministro de la Presidencia y secretario técnico del Consejo, José Ignacio Paliza.

Explicó que esas nuevas normativas buscan consolidar la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en el país.

Agregó que la magistrada Yeni Berenice Reynoso, presentó los principales aspectos del nuevo Código Penal Dominicano, que incorpora una tipificación más rigurosa y moderna de los delitos vinculados a la administración pública.

“Entre las novedades se destacan sanciones más severas para casos de corrupción administrativa, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, colusión en contrataciones públicas, soborno, peculado y lavado de activos”, dijo.

También introduce disposiciones que refuerzan la responsabilidad penal de funcionarios y servidores públicos y mecanismos para garantizar mayor efectividad en los procesos judiciales relacionados con esos delitos.

El funcionario destacó que la nueva legislación contiene estándares internacionales de lucha contra la corrupción, alineando el marco jurídico dominicano con las recomendaciones de organismos multilaterales, que fortalecen el Estado de derecho y la institucionalidad democrática.

En tanto Carlos Pimentel, director de Contrataciones Públicas, explicó los alcances de la Ley 47-25, promulgada en julio de este año, la cual prevé la modernización del sistema bajo principios de transparencia, integridad y competencia del Estado.

Dijo es pieza que implementa la plataforma para la trazabilidad digital de los procesos; sanciones penales para actos de corrupción, la promoción de la inclusión social, con 30 % de las compras reservadas para Mipymes y empresas lideradas por mujeres.

También el uso de inteligencia de datos y gestión de riesgos para optimizar la inversión pública.

Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), presentó los resultados de los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que destacan los importantes avances del país en transparencia e integridad.

“Estos informes forman parte de un plan de acción para robustecer el marco institucional dominicano, promoviendo un modelo de gestión sostenible, transparente y eficaz”. dijo.