Bernardo Castellanos critica FMI solo recete subir la tarifa eléctrica, pero no habla de reducir las pérdidas ni los gastos corrientes

El experto eléctrico Bernardo Castellanos consideró hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene la misma receta de subir la tarifa eléctrica en el país, pero nunca habla de reducir las pérdidas y los gastos corrientes.

“Si la solución es subir la tarifa eléctrica, el gobierno no tiene que escudarse en las recomendaciones reiterativas y repetitivas del FMI ni buscar el endoso de la sociedad a través del trampa del Pacto Eléctrico”, manifestó.

Sostuvo que el gobierno y los empresarios quieren retomar el Pacto Eléctrico como una distracción al agravamiento de la crisis del sector eléctrico.

El documento de la misión técnica del FMI sugiere que reanudar la implementación del Pacto Eléctrico será esencial para limitar los riesgos fiscales y garantizar que el sector se convierta en un motor de crecimiento.

Favorece ajustes graduales a las tarifas técnicas y una mejor focalización de los subsidios, junto con las necesarias inversiones en distribución y transmisión, que son cruciales para asegurar la sostenibilidad financiera del sector.

Según el FMI, las reformas e inversiones para impulsar el sector eléctrico son fundamentales para aliviar presiones fiscales y apoyar el crecimiento.