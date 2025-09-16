Bernardo Castellanos critica FMI solo recete subir la tarifa eléctrica, pero no habla de reducir las pérdidas ni los gastos corrientes

  • Hoy
Bernardo Castellanos critica FMI solo recete subir la tarifa eléctrica, pero no habla de reducir las pérdidas ni los gastos corrientes

Bernardo Castellanos

El experto eléctrico Bernardo Castellanos consideró hoy que el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene la misma receta de subir la tarifa eléctrica en el  país, pero nunca habla de reducir las pérdidas y los gastos corrientes.

“Si la solución es subir la tarifa eléctrica, el gobierno no tiene que escudarse en las recomendaciones reiterativas y repetitivas del FMI ni buscar el endoso de la sociedad a través del trampa del Pacto Eléctrico”, manifestó.

Sostuvo que el gobierno y los empresarios quieren retomar el Pacto Eléctrico como una distracción al agravamiento de la crisis del sector eléctrico.

El documento de la misión técnica del FMI sugiere  que reanudar la implementación del Pacto Eléctrico será esencial para limitar los riesgos fiscales y garantizar que el sector se convierta en un motor de crecimiento.

Favorece ajustes graduales a las tarifas técnicas y una mejor focalización de los subsidios, junto con las necesarias inversiones en distribución y transmisión, que son cruciales para asegurar la sostenibilidad financiera del sector.

Según el FMI, las reformas e inversiones para impulsar el sector eléctrico son fundamentales para aliviar presiones fiscales y apoyar el crecimiento.

FMI elogia estabilidad económica de República Dominicana pero advierte sobre subsidios y riesgos externos
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Bernardo Castellanos critica FMI solo recete subir la tarifa eléctrica, pero no habla de reducir las pérdidas ni los gastos corrientes
Bernardo Castellanos critica FMI solo recete subir la tarifa eléctrica, pero no habla de reducir las pérdidas ni los gastos corrientes
16 septiembre, 2025
FMI elogia estabilidad económica de República Dominicana pero advierte sobre subsidios y riesgos externos
FMI elogia estabilidad económica de República Dominicana pero advierte sobre subsidios y riesgos externos
15 septiembre, 2025
Autoridades podrían buscar ayuda FMI para profundizar reformas
Autoridades podrían buscar ayuda FMI para profundizar reformas
13 septiembre, 2025
Misión del FMI concluye revisión del Artículo IV con visita al Banco Central
Misión del FMI concluye revisión del Artículo IV con visita al Banco Central
12 septiembre, 2025
Misión del FMI visita a ADAF, presentan avances pensiones
Misión del FMI visita a ADAF, presentan avances pensiones
10 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Edición impresa, lunes 15 de septiembre de 2025

Una radiografía a la violencia sexual

Una radiografía a la violencia sexual

China, primer “electroestado” del mundo

China, primer “electroestado” del mundo

Violación y reinserción

Violación y reinserción

Las dunas no tienen senador

Las dunas no tienen senador

¿Para qué sirve el CNSS?

¿Para qué sirve el CNSS?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo