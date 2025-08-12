Bethania de la Cruz se une al reto Nicki Minaj challenge y enciende las redes

Bethania de la Cruz, exjugadora de las Reinas del Caribe, encendió las redes sociales al sumarse al popular “Nicki Minaj Challenge”. En un gimnasio, y con dos pesas colocadas una sobre la otra, la voleibolista mostró su fuerza y equilibrio al simular estar sentada sobre una pierna, con la otra cruzada, mientras leía un folleto.

Se recuerda que de la Cruz, ganadora de múltiples premios, incluida una medalla de oro, se retiró del equipo nacional en agosto de 2024.

Campeona de la Liga de los Estados Unidos “Athletes Unlimited” (AU) en abril de 2022, cuenta con dos décadas de trayectoria, en las que incluso ha obtenido los galardones de Jugadora Más Valiosa y Mejor Anotadora.

En su despedida, la atleta expresó: «Lo di todo».

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd