Bethania de la Cruz se une al reto Nicki Minaj challenge y enciende las redes

Bethania de la Cruz se une al reto Nicki Minaj challenge y enciende las redes

Bethania de la Cruz, exjugadora de las Reinas del Caribe, encendió las redes sociales al sumarse al popular “Nicki Minaj Challenge”. En un gimnasio, y con dos pesas colocadas una sobre la otra, la voleibolista mostró su fuerza y equilibrio al simular estar sentada sobre una pierna, con la otra cruzada, mientras leía un folleto.

Se recuerda que de la Cruz, ganadora de múltiples premios, incluida una medalla de oro, se retiró del equipo nacional en agosto de 2024.

Campeona de la Liga de los Estados Unidos “Athletes Unlimited” (AU) en abril de 2022, cuenta con dos décadas de trayectoria, en las que incluso ha obtenido los galardones de Jugadora Más Valiosa y Mejor Anotadora.

En su despedida, la atleta expresó: «Lo di todo».

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd

Merilenny Mueses

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Publicaciones Relacionadas

Bethania de la Cruz se une al reto Nicki Minaj challenge y enciende las redes
Bethania de la Cruz se une al reto Nicki Minaj challenge y enciende las redes
12 agosto, 2025
Las Reinas del Caribe conquistan oro en la Copa Panamericana 2025 frente a Colombia
Las Reinas del Caribe conquistan oro en la Copa Panamericana 2025 frente a Colombia
11 agosto, 2025
Reinas del Caribe van a las semifinales luego de un triunfo ante Canadá en la Copa Panamericana
Reinas del Caribe van a las semifinales luego de un triunfo ante Canadá en la Copa Panamericana
8 agosto, 2025
Reinas del Caribe siguen invictas en Copa Panam
Reinas del Caribe siguen invictas en Copa Panam
5 agosto, 2025
Reinas del Caribe vencen a Thailandia
Reinas del Caribe vencen a Thailandia
12 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Incienso encubridor

Incienso encubridor

Límites saludables: prevención y autocuidado

Límites saludables: prevención y autocuidado

La moniliasis del cacao

La moniliasis del cacao

El “raro” poder de las “tierras raras”

El “raro” poder de las “tierras raras”

El servidor público en República Dominicana

El servidor público en República Dominicana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo