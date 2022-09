Beyoncé celebra hoy su cumpleaños con impactante producción en streaming

Homecoming: una película de Beyoncé (Homecoming: A Film by Beyoncé) es uno de los más recientes films en streaming de Beyoncé Giselle Knowles-Carter, más conocida como Beyoncé, cantautora, productora, actriz, directora, diseñadora y empresaria estadounidense que hoy celebra su cumpleaños número 41. Ella nació el 4 de septiembre de 1981 en Houston, Texas.

El tráiler oficial de este largometraje lo detalla como “Una mirada íntima y exhaustiva a la famosa actuación de Beyoncé en Coachella 2018, que revela la senda emocional desde el concepto creativo hasta el movimiento cultural”.

“Lo que quiero es representar a mi raza, a la raza humana. Tengo la oportunidad de mostrar que podemos ser gentiles, inteligentes y generosos. Tengo la oportunidad de enseñar, amar y reír. Sé que cuando termine de hacer lo que me enviaron a hacer podré regresar a casa, y regresaré sin temor ni inquietud”. Son estas una de las palabras que expresó la artista en el tráiler.

También se le preguntó qué consejos le daría a esta generación, a lo que responde: “Digan la verdad a ustedes mismos y a los niños”. En dicho video oficial pueden verse además muchos brillantes momentos de la artista en escenario que no querrás perderte.

En cuanto a la crítica, The Guardian, The Hollywood Reporter y en su mayoría los medios internacionales más conocidos hablaron sobre este documental. Conoce a continuación algunas de sus expresiones que te antojarán a darle una oportunidad.

“Los momentos íntimos y espontáneos serán suficiente para satisfacer a los seguidores de Beyoncé, así como también a los fans y demás admiradores”; expresó The New York Times.

“Una obra maestra grandiosa que disecciona, santifica y archiva el arte de la diáspora africana. Probablemente se convierta en la mejor película de un concierto de todos los tiempos”; dijo The Hollywood Reporter.

Por último, The Variety manifestó que Homecoming: una película de Beyoncé “ofrece una experiencia eufórica”. Y así, todas y cada una de las críticas sobre esta producción, fueron muy positivas.

Homecoming: una película de Beyoncé fue creada y dirigida por la misma Beyoncé, estrenada originalmente en Netflix en 2019. Otra producción disponible sobre esta reina afroamericana y la más reciente es Black is King, otra película musical de 2020, conocida como la compañera visual del álbum de 2019 The Lion King: The Gift, también bajo el cargo de la cantante, y puedes verla en Disney+.