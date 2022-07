Beyoncé debuta en TikTok con más de 3 millones de seguidores

La cantante Beyoncé se ha unido a la plataforma de TikTok, y ya cuenta con más de 3 millones de seguidores.

¨¡Verlos a todos soltar el meneo me hizo tan feliz! ¡Muchas gracias por todo el amor por BREAK MY SOUL! Amor B #RENAISSANCE #BREAKMYSOUL¨, publicó junto a un video.

En el audiovisual se puede ver una compilación de creadores, incluida la rapera Cardi B, bailando su canción.

Se recuerda que «Break My Soul» es el primer sencillo de su próximo álbum Renaissance, que saldrá el 29 de julio.

En 2020, Beyoncé lanzó la canción «Black Parade», en honor a la celebración de Junteenth.

El álbum visual más recientes de Beyoncé, Black Is King, se lanzó ese mismo año como un proyecto complementario de su álbum The Lion King: The Gift. La artista prestó su voz al personaje de Nala en la nueva versión de Lion King de Disney del 2019.

Su último álbum de larga duración fue Lemonade en 2016.