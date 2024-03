Nueva York.- ‘Act II- Cowboy Carter’, el disco que Beyoncé publica el viernes 29 de marzo y con el que entra en la música country, incluye un tema llamado ‘Flamenco’, según ha desvelado la artista en sus redes sociales.

El álbum, el esperado “segundo acto” de su álbum ‘Renaissance’ estrenado en 2022, saldrá exactamente en la medianoche del jueves a viernes de cada territorio, de tal forma que Nueva Zelanda será el primer país del mundo que tendrá acceso a los temas, una hora antes de que llegue a Australia, según han informado a EFE desde la discográfica Sony.

Beyoncé. Fuente externa

Junto a los temas ya presentados de este nuevo álbum por la estrella pop de 42 años, (’16 Carriages’ y ‘Texas Hold ‘Em’), en la imagen publicada en su cuenta de Instagram aparecen títulos como ‘Flamenco’ ‘American requiem’, ‘Black biird’, ‘Protector’, ‘My rose‘, ‘Jolen’ ‘Daugther’, ‘Oh Lousiana‘, ‘Sweet Honey Buckin’, ‘Alligator tears‘, ‘Spaguetti’, ‘Amen’ o ‘Just for fun’, entre otros.

Los dos sencillos presentados ya le dieron los primeros éxitos, pues con ‘Texas Hold ‘Em‘, la originaria de Houston (Texas) se convirtió en la primera mujer negra en liderar la lista Billboard Hot 100 de EE.UU. con una canción country.

Una ocasión por la que Beyoncé ha dicho sentirse, aunque ha confiado en que dentro de unos años la mención de la raza de un artista en relación a los géneros musicales sea “irrelevante».

En su cuenta de Instagram, explica que lleva más de cinco años preparando este álbum, que nació de una experiencia en la que no se sintió “bienvenida” pero que provocó que se metiera más en la historia de la música country. Y asegura que las críticas que recibió le impulsaron a superar esas limitaciones, de tal forma que el disco es el resultado de un desafío a sí misma.

También anuncia que el álbum guarda algunas sorpresas y que en él ha colaborado con algunos artistas brillantes que respeta profundamente.

“Espero que podáis escuchar mi corazón y mi alma y todo el amor y la pasión que he vertido en cada detalle y en cada sonido”, agrega la texana, que dio a conocer que tendría un nuevo álbum el pasado 12 de febrero en un espacio publicitario de la Super Bowl.

El ‘Act II‘ de la cantante llega después de haber llevado a cabo la gira ‘Renaissance’ con la que recaudó cerca de 600 millones de dólares, y tras estrenar el documental ‘Renaissance- A Film by Beyoncé‘, que mostraba los momentos más importantes de su travesía en la gira.

Además, gracias a su álbum ‘Renaissance’, en 2023 Beyoncé batió el récord como la artista con mayor número de Grammys en la historia al acumular 32 a lo largo de su carrera.