BHD donará RD$ 100 MM para el Ateneo Amantes de la Luz

BHD donará RD$ 100 MM para el Ateneo Amantes de la Luz

El evento fue realizado en el Centro León, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los principales ejecutivos del BHD.


El Banco BHD anunció la donación de RD$100 millones para el remozamiento, equipamiento y preservación del Ateneo Amantes de la Luz, de Santiago, uno de los pilares de la cultura y la historia del país, con 151 años de fundación.

Una nota de la entidad, señala que el anuncio fue hecho por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, durante un evento realizado en el Centro León, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, y de los integrantes de los consejos de administración de la entidad financiera.

Símbolo de la educación

Molina Achécar sostuvo que el Ateneo Amantes de la Luz ha sido símbolo y referente del compromiso de Santiago con la educación, las ciencias, los valores nacionales y el enriquecimiento intelectual.

“Para el Banco BHD, es motivo de orgullo contribuir con el reacondicionamiento de este invaluable patrimonio y con su actualización tecnológica y preservación de su hemeroteca y biblioteca, que alberga archivos únicos de nuestra historia”, expresó Molina Achécar.

El ejecutivo agregó que con esa donación, el BHD consolida su propósito institucional de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana.

Según el documento, la contribución fue recibida por Carlos Manuel Estrella, presidente del Ateneo Amantes de la Luz, y Darío Fernández Morales, vicepresidente.

  Puedes leer: BHD lanza programa Finanzas Plateadas

Sobre el Ateneo

El Ateneo Amantes de la Luz, fundado en 1874 por Manuel de Jesús Peña y Reinoso, alberga la primera biblioteca pública del país y es custodia de emblemáticos y antiguos documentos históricos.

Su restauración representa la recuperación de un espacio esencial para la memoria cultural y educativa de la nación.

El acto en que fue anunciada la donación contó además, con la presencia de Daniel Rivera, senador de Santiago; la gobernadora, Rosa Santos, y el alcalde, Ulises Rodríguez.

Por el BHD, estuvieron presentes Andrés Maldonado, presidente ejecutivo del Centro Financiero; Steven Puig, presidente del Banco; Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo de la entidad financiera, y Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social.

EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, con más de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una Maestría en Gestión Municipal.

Publicaciones Relacionadas

BHD donará RD$ 100 MM para el Ateneo Amantes de la Luz
BHD donará RD$ 100 MM para el Ateneo Amantes de la Luz
14 octubre, 2025
Persisten retos para cerrar brecha de género
Persisten retos para cerrar brecha de género
27 septiembre, 2025
Presidente ejecutivo de Banreservas recibe visita de ejecutivos del BHD
Presidente ejecutivo de Banreservas recibe visita de ejecutivos del BHD
7 septiembre, 2025
Embajada Dominicana en los Estados Unidos desarrolló cientos de iniciativas en favor de dominicanos en el exterior
Embajada Dominicana en los Estados Unidos desarrolló cientos de iniciativas en favor de dominicanos en el exterior
19 agosto, 2025
Banco BHD: «Las tarjetas de débito, crédito y prepago ya pueden utilizarse con normalidad»
Banco BHD: «Las tarjetas de débito, crédito y prepago ya pueden utilizarse con normalidad»
1 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

#SinFiltro: Los comunicadores también necesitamos terapia

#SinFiltro: Los comunicadores también necesitamos terapia

Una nueva política industrial para América Latina y el Caribe

Una nueva política industrial para América Latina y el Caribe

Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

Basura en la esquina: un espejo de nuestra cultura ciudadana

Gobernar o controlar el PRM: el dilema de Luis Abinader

Gobernar o controlar el PRM: el dilema de Luis Abinader

El derecho fundamental a la seguridad

El derecho fundamental a la seguridad

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo