BHD donará RD$ 100 MM para el Ateneo Amantes de la Luz

El Banco BHD anunció la donación de RD$100 millones para el remozamiento, equipamiento y preservación del Ateneo Amantes de la Luz, de Santiago, uno de los pilares de la cultura y la historia del país, con 151 años de fundación.

Una nota de la entidad, señala que el anuncio fue hecho por Luis Molina Achécar, presidente del Centro Financiero BHD, durante un evento realizado en el Centro León, con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, y de los integrantes de los consejos de administración de la entidad financiera.

Símbolo de la educación

Molina Achécar sostuvo que el Ateneo Amantes de la Luz ha sido símbolo y referente del compromiso de Santiago con la educación, las ciencias, los valores nacionales y el enriquecimiento intelectual.

“Para el Banco BHD, es motivo de orgullo contribuir con el reacondicionamiento de este invaluable patrimonio y con su actualización tecnológica y preservación de su hemeroteca y biblioteca, que alberga archivos únicos de nuestra historia”, expresó Molina Achécar.

El ejecutivo agregó que con esa donación, el BHD consolida su propósito institucional de impulsar el progreso humano, haciendo una banca responsable, innovadora y cercana.

Según el documento, la contribución fue recibida por Carlos Manuel Estrella, presidente del Ateneo Amantes de la Luz, y Darío Fernández Morales, vicepresidente.

Sobre el Ateneo

El Ateneo Amantes de la Luz, fundado en 1874 por Manuel de Jesús Peña y Reinoso, alberga la primera biblioteca pública del país y es custodia de emblemáticos y antiguos documentos históricos.

Su restauración representa la recuperación de un espacio esencial para la memoria cultural y educativa de la nación.

El acto en que fue anunciada la donación contó además, con la presencia de Daniel Rivera, senador de Santiago; la gobernadora, Rosa Santos, y el alcalde, Ulises Rodríguez.

Por el BHD, estuvieron presentes Andrés Maldonado, presidente ejecutivo del Centro Financiero; Steven Puig, presidente del Banco; Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo de la entidad financiera, y Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social.