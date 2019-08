Bibliófilos pondrán circular este miércoles 3 grandes obras

La Sociedad Dominicana de Bibliófilos (SDB) podrán a circular este miércoles 21, las obras “Sumario de la Natural Historia de las Indias”, escrita en la segunda estancia de América, del escritor y político español Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés; “Historia del Almirante”, de Hernando Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón; y el “Directorio comercial e industrial de la República Dominicana del año 1955”, que abarca el entramado de negocios del país de hace sesenta y cuatro años.

El acto de presentación de estas tres grandes obras se llevará a cabo, a partir de las 8 de la noche, en la Capilla de los Remedios, ubicada en la calle Las Damas esquina Mercedes, en la Ciudad Colonial, y contará con las palabras de Dennis Simó, presidente de la SDB y los comentarios de Fabio Herrera Roa, de la Fundación Amigos del Museo de las Casas Reales.

En la actividad participarán directivos y miembros de la entidad cultural, investigadores, intelectuales, escritores, periodistas e invitados especiales.

El libro “Sumario de la Natural Historia de las Indias”, fue escrito durante la segunda estancia en América por Fernández de Oviedo, quien describe en esta obra el descubrimiento y la colonización de los indígenas desde su visión de observador de la naturaleza y las costumbres del Nuevo Mundo.

En esta obra de 86 capítulos, el dote de observador del autor lo lleva a describir con una amplia visión la imagen global de la naturaleza en esa época, y en ella cataloga, por primera vez, la flora y fauna americanas, ofreciendo una imagen global acerca de ellas.

Mientras que “Historia del Almirante” es de la autoría de Hernando Colón y Enríquez, hijo de Cristóbal Colón, que por varias circunstancias fue impresa por primera vez en Venecia, Italia, años después de su fallecimiento en el 1571; y luego en Madrid en 1749, por lo que circuló primero en toda Italia, luego en España y toda Europa.

Pese a todas las críticas, esta obra está considerada como una valiosa fuente de conocimiento para la historia de los descubrimientos colombinos, así como para estudiar el proceso de los primeros asentamientos españoles durante la conquista, y se destaca que algunos documentos perdidos de esa época están contenidos en este libro.

Un aspecto de singular trascendencia la vida de Hernando Colón fue su dedicación laboriosa en adquirir libros para la biblioteca particular que hoy se conoce como la Biblioteca Colombina, construida en 1526 y donde alberga más de 15,300 volúmenes, manuscritos y varios incunables.

Por último, el “Directorio comercial e industrial de la República Dominicana del año 1955”, que abarca el entramado de negocios del país de hace sesenta y cuatro años, el cual contiene informaciones sobre el panorama económico criollo en esa época y representa un parámetro importante para medir el avance histórico de los sectores comercial e industrial de la nación.

Esta guía recoge una amplia descripción del desarrollo industrial, minero, de política comercial y sobre banca y moneda, asimismo recuerda que en esos años solo existía como banco privado dominicano el de Crédito y Ahorros, de capital nacional, y dos agencias de bancos extranjeros, The royal Bank of Canadá y The Bank of Nova Scotia, siendo solo los bancos del Estados el Central, Reservas y de Crédito Agrícola e Industrial.

Estos libros pueden ser adquiridos en la sede la SDB, ubicada en la calle Las Damas número 106, en la Ciudad Colonial.

La SDB fue creada en 1973 con carácter privado no lucrativa, con el objetivo de promover, preservar y divulgar la bibliografía y cultura dominicana. Actualmente es la institución cultural del país que más obras clásicas ha editado de la literatura criolla, incluso un gran porcentaje de ellas se había agotado.

Los Bibliófilos poseen en su sede la Biblioteca Enrique Apolinar Henríquez, la única del país y una de las principales de la región especializada exclusivamente en temas dominicanos y caribeños, con más de 15 mil volúmenes.

Desde 1978, la biblioteca ha sido una importante fuente de consulta de investigadores, periodistas, escritores y académicos nacionales y extranjeros, y siempre ha operado en el segundo piso de la SDB, en la calle Las Damas número 106, en la Ciudad Colonial.

El consejo directivo de la Sociedad está integrado por Dennis R. Simó, presidente; Edwin Espinal, vicepresidente; Bernardo Vega, tesorero; José Chez Checo, secretario; Sócrates Olivo Álvarez, comisario de cuentas y son vocales Frank Moya Pons, José Alfredo Rizek, Eugenio Pérez Montás, Eleanor Grimaldi Silié, Juan de la Rosa, Antonio Morel, Juan Tomás Tavares, Mariano Mella, María Filomena González, Raymundo González y Jaime Read Ortega.

Son sus ex presidentes Enrique Apolinar Henríquez, Frank Moya Pons, Juan Tomás Tavares, Bernardo Vega, José Chez Checo, Juan Daniel Balcácer y Mariano Mella.