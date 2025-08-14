BID destaca trabajo de Inapa

En el evento “Transformación con Transparencia en el Saneamiento en República Dominicana: De la Estrategia a la Ejecución”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) presentó las transformaciones en gestión, planificación e innovación del sector agua y saneamiento en el país.

Una nota dice que durante el conversatorio, las autoridades técnicas del BID resaltaron el cambio institucional del organismo, que dirige Wellington Arnaud y según el texto ha permitido mejorar la capacidad gerencial, fortalecer la transparencia y optimizar el manejo de proyectos, con resultados tempranos y sostenibles.

Entre los hitos están reducción de la brecha de cobertura: solo el 24 % de la población urbana cuenta con alcantarillado, lo que exige intervenciones aceleradas.