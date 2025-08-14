BID destaca trabajo de Inapa

  • Hoy
BID destaca trabajo de Inapa

Wellington Arnaud.

En el evento “Transformación con Transparencia en el Saneamiento en República Dominicana: De la Estrategia a la Ejecución”, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) presentó las transformaciones en gestión, planificación e innovación del sector agua y saneamiento en el país.

Una nota dice que durante el conversatorio, las autoridades técnicas del BID resaltaron el cambio institucional del organismo, que dirige Wellington Arnaud y según el texto ha permitido mejorar la capacidad gerencial, fortalecer la transparencia y optimizar el manejo de proyectos, con resultados tempranos y sostenibles.

Leer: Presidente Luis Abinader destaca inversión de INAPA en Santiago

Entre los hitos están reducción de la brecha de cobertura: solo el 24 % de la población urbana cuenta con alcantarillado, lo que exige intervenciones aceleradas.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

BID destaca trabajo de Inapa
BID destaca trabajo de Inapa
14 agosto, 2025
BID resalta en Washington  proceso de transformación del INAPA
BID resalta en Washington  proceso de transformación del INAPA
13 agosto, 2025
INAPA expone en Washington los avances históricos del saneamiento dominicano
INAPA expone en Washington los avances históricos del saneamiento dominicano
11 agosto, 2025
República Dominicana expondrá su modelo de saneamiento ante el BID en Washington
República Dominicana expondrá su modelo de saneamiento ante el BID en Washington
5 agosto, 2025
La Fundación ONCE y el BID tras inclusión discapacitados
La Fundación ONCE y el BID tras inclusión discapacitados
28 julio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

La gracia de vivir

La gracia de vivir

¿Hacia dónde va el PRM?

¿Hacia dónde va el PRM?

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

La Vega requiere de la unidad de su liderazgo

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Edición impresa, miércoles 13 de agosto de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo