Biden admite que la expresión “poner a Trump en la diana” fue un “error»

Nueva York, 15 de Julio (EFE).- El presidente estadounidense, Joe Biden, admitió este lunes que la expresión “poner a (Donald) Trump en la diana”, que utilizó días antes del intento de asesinato de este sábado de su rival a las presidenciales, fue un “error”, según un adelanto de su entrevista de esta noche en NBC.

Presionado por el presentador Lester Holt sobre su retórica y las consecuencias, Biden, que ayer abogó por rebajar el tono de la campaña política, intentó explicar que con “diana” se refería a “enfocarse” en la agenda del candidato republicano, en su actividad y en “el número de mentiras que dijo en el debate».

No obstante, e instado por el entrevistador a hacer un “examen de conciencia” sobre su lenguaje, Biden arremetió contra la retórica de Trump y puso como ejemplos cuando anticipó “un baño de sangre si pierde” o sus “bromas” cuando el “marido de (la congresista) Nancy Pelosi fue golpeado con un martillo».

“Yo no soy el tipo que ha dicho ‘quiero ser un dictador desde el día uno’, no soy el tipo que ha rechazado aceptar el resultado de las elecciones (…); no puedes amar solamente a tu país cuando ganas, así que el foco estaba en lo que él estaba diciendo”, se defendió el presidente y candidato republicano.

La entrevista completa de Biden se emitirá en horario de máxima audiencia, en un contexto tenso tras el intento de asesinato a Trump, además de las llamadas para que Biden ponga fin a su campaña de reelección y deje que otro demócrata se enfrente a Trump (2017-2021) en las elecciones de noviembre.