Biden dice que solo abandonará la contienda electoral si se lo pide “el Todopoderoso”

El presidente de EE.UU., Joe Biden, aseguró este viernes en una esperada entrevista tras el debate presidencial de la semana pasada que la única posibilidad de abandonar de la carrera presidencial será que “el Señor Todopoderoso” se lo pida.

“Si el Señor Todopoderoso me dijera que abandonara la carrera electoral, me bajaría de la carrera, pero el Todopoderoso no va a bajar”, dijo Biden tras ser cuestionado por el periodista George Stephanopoulos en una entrevista emitida por la ABC, que levantó mucha expectación porque era la primera tras la debacle del debate electoral de la semana pasada.

La respuesta de Biden (81 años) llegó después de que Stephanopoulos le cuestionara sobre cómo reaccionaría si el líder de la mayoría del Senado de EE.UU., Chuck Schumer (73), y la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (84 años), expresaran sus preocupaciones en torno a la pérdida del poder.

Biden negó varias veces que eso vaya a pasar y dijo que todos son escenarios “hipotéticos”.

Biden se mantiene firme

El mandatario, que superaría los 85 años en la Casa Blanca si es reelegido, aseguró: “no creo que haya nadie más cualificado que yo para ser presidente y ganar esta carrera electoral”.

Biden, quien se encuentra en el ojo del huracán desde su actuación en el primer debate presidencial del pasado 27 de junio, en el que el presidente titubeó y no hiló frases de manera coherente, también rechazó durante la entrevista una evaluación médica independiente para mostrar a los votantes que está en buena condición física para continuar con su mandato.

“Tengo una prueba cognitiva cada día (…) Todos los días tengo pruebas en todo lo que hago”, respondió Biden y añadió que sus médicos personales no dudarían en decirle si algo estuviera mal con su salud.

En el debate contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) a Biden se le vio titubeante e incapaz tanto de acabar algunas frases como de rebatir las mentiras del expresidente republicano, generando una ola de críticas dentro y fuera de su partido de quienes se cuestionan si el presidente está capacitado para una reelección.

No fue “algo grave”

La entrevista de este para la ABC expertos la analizaron como una oportunidad para la campaña de Biden de demostrar que tiene buena forma y que, en efecto, el día del debate fue solo una mala noche para el presidente.

En su charla con Stephanopoulos Biden también se atribuyó la culpa de su mal debate frente a Trump y señaló que no fue reflejo de que le pase “algo grave”.

“Fue exclusivamente mi culpa, no de nadie más. Fue un mal episodio, no nada grave. Estaba exhausto. No escuché a mi instinto”, dijo.

Preguntado sobre si vio su intervención posteriormente, el presidente dijo no recordarlo: “Creo que no”.

Crisis en la campaña

Según fuentes demócratas influyentes consultadas por ABC News tras ver la entrevista, la mejor actuación de Biden en ese cara a cara no cambia la crisis interna del partido y el hecho de que Trump tiene todas las de ganar si las encuestas le siguen favoreciendo y el tema de la capacidad mental del mandatario se convierte en central.

Algunos miembros de su partido y donantes importantes para el Partido Demócrata incluso han pedido abiertamente a Biden que se retire de la contienda.

El senador demócrata de Virginia (EE.UU.) Mark R. Warner, por ejemplo, está intentando reunir a un grupo de senadores de su partido para presionar al presidente a que abandone la candidatura presidencial.

Mientras que el cofundador de Netflix y uno de los mayores donantes, Reed Hastings, pidió al presidente que se hiciera a un lado para “permitir que un líder demócrata vigoroso derrote a Trump”.

