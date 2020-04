Biden gana las primarias demócratas de Alaska

Joe Biden ganó las primarias demócratas de Alaska por la candidatura a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, derrotando al senador Bernie Sanders días después de que Sanders suspendiera su campaña. Biden derrotó a Sanders el sábado con un 55.3% de los votos, frente al 44.7% del senador. Se presentaron un total de 19.759 votos. Biden recibirá 11 delegados y Sanders 4. En total, el ex vicepresidente suma 1.228 delegados frente a los 918 de Sanders, según un conteo de The Associated Press. Sanders, al igual que la senadora Elizabeth Warren.