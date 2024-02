Biden gana las primarias demócratas en Carolina del Sur, según proyecciones

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó este sábado las primarias demócratas en Carolina del Sur, el estado que inaugura el proceso electoral del partido, según proyecciones de los diarios The New York Times y The Washington Post, así como la cadena CNN.

Biden tenía prácticamente asegurada la victoria al no enfrentarse a rivales significativos. Junto a él en la papeleta figuraban los nombres de Dean Phillips, congresista de Minesota, y Marianne Williamson, autora de libros de autoayuda que ya se postuló sin éxito en las primarias de 2020.

La amplia ventaja de Biden sobre sus oponentes llevó a los medios de comunicación estadounidenses, equipados con tecnología para estimar resultados electorales, a anunciar sus proyecciones unos 25 minutos después del cierre de los centros de votación a las 19.00 hora local (00.00 GMT del domingo).