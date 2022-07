Biden ha mejorado tras responder bien al tratamiento contra la covid 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mejorado tras responder bien al tratamiento que se le ha administrado contra la covid-19, indicó este viernes su médico, Kevin C. O’Connor.

El jueves por la noche su temperatura corporal subió hasta los 99,4 grados Fahrenheit (37,4 °C), pero se le administró Tylenol, un analgésico y antipirético a base de acetaminofeno, y “respondió favorablemente”, indicó el facultativo en un comunicado.

Biden, de 79 años, sigue teniendo congestión nasal, fatiga y ocasionalmente una tos seca, pero su pulso, presión sanguínea, frecuencia respiratoria y niveles de oxígeno se mantienen “completamente normales». El presidente, que ha recibido las dos dosis de la vacuna y otras dos de refuerzo, está siendo tratado principalmente con el antirretrovírico oral Paxlovid.

La Casa Blanca anunció el jueves que Biden había dado positivo de covid y ese mismo día el mandatario demócrata publicó un video grabado desde un balcón de la residencia y donde aseguraba que se encontraba bien y que sus síntomas eran leves.

De acuerdo con el protocolo de la Casa Blanca, que va más allá de las recomendaciones de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), hasta que no dé negativo Biden continuará aislado y no retomará sus tareas de forma presencial. Su médico subrayó en la misiva que nada le hace pensar que a lo largo de su enfermedad la evolución de los síntomas no vaya a ser positiva.