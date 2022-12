Black Adam: La Roca ya no interpretará el personaje

La Roca ya no interpretará a Black Adam

El actor estadounidense Dwayne Johnson, mejor conocido como la Roca, ya no interpretará al superhéroe Black Adam, del universo DC.

La noticia fue dada a conocer este miércoles a través de sus redes sociales, luego de que los directivos de DC y el director cinematográfico James Gunn tomaran la decisión.

“James Gunn y yo hablamos, y Black Adam no estará en su primer capítulo de narración”, afirmó Johnson.

Sin embargo, no se cierra completamente la puerta para este personaje, ya que el exluchador dijo que se buscarían “formas valiosas” para utilizar a Black Adam en el universo de DC, esto, según un acuerdo entre DC y Seven Bucks, la compañía productora confundada por el actor.

La Roca explicó que deseaba cuidar del futuro del personaje al que dio vida en la pantalla grande y se comprometió, además, a apoyar los universos de DC y Marvel, respectivamente, “para ganar en grande”.

“Después de 15 años de trabajo duro para finalmente hacer Black Adam, estoy orgulloso del filme que estrenamos para todos los fanáticos del mundo. Siempre recordaré la reacción de los fanes de Black Adam con gran gratitud, humildad y amor”, escribió.

“A mis muy apasionados y vocales fanáticos del género Black Adam/superhéroes, los amo, GRACIAS, siempre los escucharé y daré lo mejor por entregar y entretener”, concluyó.

La noticia causó miles de comentarios en las redes sociales. “Realmente me gustó Black Adam. Quería ver Black Adam vs. Super-Man. DC solo está dejando caer la pelota. El casting nunca fue el problema. Así es como corrían a competir con Marvel”, escribió un seguidor.

Otro opinó: “DC falló en replicar el éxito de Marvel porque estaban tratando de ser Marvel en lugar de encontrar su propia voz. Si lo piensas, DC ha producido más películas ganadoras de un Oscar y aclamadas por la crítica que Marvel. Piensa en el Joker de Joaquin Phoenix, la serie de Christian Bale Batman, Batman de Michael Keaton, etc… Si se hubieran quedado a hacer películas más oscuras con temática de adultos como las que les ganaron aclamación, podrían haber construido una base de fanes leales”.

Y continuó: “Ninguna de sus películas DCEU funcionó. La Liga de la Justicia y el escuadrón Suicida fueron abominaciones completas y un desperdicio total de dinero y esfuerzo. Estoy seguro de que este próximo pivote también será un fracaso, ya que la mayoría de la gente ahora está agotada con las películas de superhéroes de todos modos. Las escenas de acción sin sentido y el CGI no sustituyen a la actuación real y las líneas de trama geniales y convincentes. Marvel ganó con su universo extendido, y DC nunca tendrá éxito copiándolo. Necesitan apoyarse en su propia identidad y encontrar su propia voz y cultura, lo que en algún momento los convirtió en la mayor empresa editora de cómics”.

No solo Black Adam, también Superman

El actor británico, Henry Cavill, que dio vida a Superman en el mismo universo, y que cuenta con varias películas, también anunció la pasada semana que no interpretaría al superhéroe de capa roja y traje azul.

El mismo James Gunn le comunicó la decisión, tras una reunión.

“Después de todo, no regresaré como Superman. Aunque el estudio me dijo que anunciara mi regreso en octubre. Esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida”, manifestó.

El actor había renunciado a su papel protagónico como Geralt de Rivia en la serie de Netflix “The Witcher” para dedicarse a tiempo completo al superhéroe proveniente de Criptón.