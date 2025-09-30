Black Coffee encabezará la fiesta de fin de año en Altos de Chavón

El legendario anfiteatro de Altos de Chavón será nuevamente el escenario de la celebración más esperada del Este el próximo 29 de diciembre, con la presentación estelar del afamado DJ y productor sudafricano Black Coffee, en una velada producida por el empresario Gamal Haché.

Reconocido por su estilo innovador y sus fusiones de música electrónica con ritmos africanos, Black Coffee llegará al anfiteatro de Altos de Chavón, en Casa de Campo, con un repertorio cargado de éxitos internacionales como “Superman”, “Drive”, “We Dance Again”, “Buya” y “Your Eyes”, que han marcado su trayectoria en los principales escenarios del mundo.

El múltiple ganador del Grammy estadounidense, Black Coffee, aportará su energía para garantizar una noche vibrante. Será un ambiente acogedor, donde amigos y familias podrán despedir el año en un entorno que ya constituye una tradición del destino turístico.

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Visa Banreservas se habilitará el 1 de octubre a las 11:00 de la mañana, vigente por 24 horas o hasta agotar existencias. La venta general iniciará el 2 de octubre a la misma hora.

Las entradas estarán disponibles a través de UEPA Tickets Online y en el Club de Dueños de Casa de Campo.

Este evento está auspiciado por Banreservas, Visa, Heineken y Brugal.