Blas Castaño fue subido a las GL

El lanzador dominicano Blas Castaño recibió la mejor noticia que cualquier jugador de béisbol quisiera escuchar, el llamado a las grandes ligas por los Marineros de Seattle.

El Gigante tiene marca de 2-1 con efectividad de 3.43 en 10 salidas como abridor, con 28 ponches.

Unos días antes el mismo llamado lo recibió el lanzador derecho Christian Montes de Oca, otro brazo que pertenece a los Gigantes del Cibao y que vive el gran sueño de las Mayores con Arizona.

El poder dominicano en las Mayores

Fernando Tatis encabeza a todos los jugadores dominicanos en las Grandes Ligas con 12 cuadrangulares, dejando un empate entre Jorge Polanco, Teoscar Hernández y Rafael Devers con 10 cada uno.

Juan Soto en mala racha

No es un secreto que Soto ha iniciado una temporada de muchas pruebas con malas calificaciones, su contrato de 765 millones ha provocado que la atención del mundo esté sobre el número 22 de los Mets.

En los últimos seis juegos batea .150, producto de tres imparables en 20 turnos sin extrabases y una carrera remolcada.

Tatis Jr. bajando su promedio.

Al igual que Soto, el fenómeno Fernando Tatis se ha metido en racha negativa con el bate, pues en los últimos seis partidos ha conectado cuatro imparables en 24 turnos y nos da average de .167.