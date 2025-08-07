BM Cargo anuncia 12ª edición de su Torneo de Golf benéfico

BM Cargo, que este año celebra su 30 aniversario en el mercado, anunció oficialmente la décimo segunda edición de su tradicional Torneo de Golf, el cual que tendrá lugar del 25 al 27 de septiembre de 2025 en el prestigioso campo de golf Punta Espada, en Cap Cana, Ciudad Destino.

En el encuentro se dio a conocer que, como parte de su compromiso social, se brindará apoyo a las fundaciones seleccionadas en la Convocatoria Abierta 2025: Junior Achievement Dominicana, Fundación Transformando Vidas para el Futuro, Fundación Proyecto ELA y Fundación De Blanck. Por primera vez, se incorporan dentro del alcance de apoyo iniciativas orientadas a la protección y el bienestar animal, sumándose a los ya tradicionales proyectos enfocados en la educación.

El torneo, que se ha consolidado como el torneo de golf más grande del país y una de las principales iniciativas de responsabilidad social del sector logístico, reunirá nuevamente a más de 360 golfistas aficionados en un ambiente de sana competencia y compromiso solidario.

“Este torneo nació como una forma de agradecer y retribuir a la comunidad que tanto ha confiado en nosotros. Hoy, más de una década después, continúa siendo una plataforma para canalizar apoyo real y tangible a causas que impactan positivamente a nuestro país”, expresó Ramsés Atallah, presidente de BM Cargo. “Nos llena de orgullo poder colaborar con fundaciones que trabajan día a día por los más vulnerables y por una mejor República Dominicana”.

El director técnico oficial del torneo, Félix Olivo, explicó que el evento se jugará en modalidad Best Ball Stableford Modificado (70% del hándicap) y contará con tres rondas de juego, premiando al Mejor Score Gross Overall, Mejor Score Neto Overall, además detrás lugares netos por categoría (A, B, C)cada día, una categoría especial de damas el jueves, y premios de acercamiento a bandera en todos los pares 3 del campo, drives más largos, y hoyos en uno, todos los días de juego.

Además del torneo, se celebrarán múltiples experiencias exclusivas, incluyendo un almuerzo premiación en Punta Espada, actividades especiales para las damas en una villa privada con música en vivo, y fiestas temáticas en Los Establos con presentaciones de Víctor Manuelle, Yiyo Sarante, Ilegales, Eddy Herrera y Wisin.