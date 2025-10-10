BMI Seguros impulsa el crecimiento de la industria aseguradora en RD

BMI Seguros impulsa el crecimiento de la industria aseguradora en RD

Jaime Vega, ⁠Eric Lembcke, Franklin Glass, Richard Ros, Manuel Trujillo, Efrén Ortíz, Juan Garrigó, Héctor Álvarez y Gabino Ángeles



BMI Seguros reafirma su compromiso con el crecimiento sostenido del sector asegurador nacional, impulsando la colaboración estratégica con los corredores de seguros y promoviendo una industria más sólida y competitiva.

Durante un encuentro con la Asociación Dominicana de Corredores de Seguros (ADOCOSE), la empresa destacó la relevancia de estrechar vínculos con los actores que dinamizan el mercado asegurador del país.
“Valoramos la disposición de empresas como BMI que confían en el potencial del mercado dominicano y promueven espacios de diálogo y cooperación. Este tipo de iniciativas fortalecen las relaciones entre aseguradoras y corredores, fomentando la innovación y la confianza del sector”, expresó Richard Ros, presidente de ADOCOSE.

“Desde BMI Seguros, con el respaldo de nuestra casa matriz BMI Companies, seguiremos avanzando en iniciativas que aporten valor a nuestros aliados estratégicos y clientes, fortaleciendo nuestra visión de crecimiento y liderazgo en la región”, señaló Manuel Trujillo, SVP & Head of Latam de BMI Companies.

Como parte de la agenda de la actividad, BMI Seguros agradeció la participación especial de Franklin Glass, presidente de la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (CADOAR), por su apoyo constante al desarrollo del sector.

Con una gestión basada en la innovación, la excelencia y la sostenibilidad, BMI Seguros continúa consolidando su presencia en el país y fortaleciendo la confianza en el mercado asegurador dominicano.

