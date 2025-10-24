Bo Bichette de Toronto activado para la Serie Mundial

El All-Star Bo Bichette regresó a los Toronto Blue Jays para la Serie Mundial contra Los Angeles Dodgers tras perderse un mes y medio debido a un esguince de rodilla izquierda y estaba listo para jugar en segunda base por primera vez en seis años.

Bichette, dos veces All-Star como campocorto y líder de hits de la Liga Americana, estaba listo para batear como cuarto bate en el primer juego del viernes por la noche. No había jugado desde que se torció la rodilla izquierda en un choque el 6 de septiembre con el receptor de los New York Yankees, Austin Wells.

«He trabajado toda mi vida para esto», dijo Bichette.

Bichette estaba en segunda base por primera vez en las Grandes Ligas.

«Intento quitarle un poco de estrés a Bo», dijo el mánager de los Blue Jays, John Schneider. «Sigue siendo el medio del diamante, pero creo que es un poco menos exigente que el campocorto».

Bichette jugó 30 partidos en segunda base durante cuatro temporadas en las ligas menores, el último el 17 de abril de 2019 con Triple-A Buffalo. El tres veces ganador del Guante de Oro, Andrés Giménez, jugó como campocorto contra los Dodgers.