Tras el gran éxito de sus primeras funciones y las excelentes críticas recibidas por parte del público y la prensa especializada, la producción dominicana de Bob Esponja: El Musical anuncia la apertura de una última función especial el sábado 30 de agosto a las 4:00 p.m. en el Palacio de Bellas Artes.



La magia de esta puesta en escena ha cautivado con su vibrante escenografía, deslumbrantes vestuarios, coreografías contagiosas y actuaciones que han superado todas las expectativas, consolidándola como uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.



“Ha sido emocionante ver cómo el público ha acogido esta producción con tanto entusiasmo. Su apoyo y los comentarios tan positivos nos motivaron a abrir una función más para quienes no pudieron conseguir boletas en las primeras fechas”, expresaron los productores José Rafael Reyes y Joyce Roy.



Con un elenco nacional de primer nivel encabezado por Guille Martin (Bob Esponja), Sharmin Heredia (Arenita), Juanma García (Calamardo), Nicolás Hernández (Patricio), quién tuvo que asumir el rol ocho horas antes del estreno a raíz de un accidente que tuvo Ramón Ruiz que era el intérprete original del personaje durante el ensayo general. A ellos se les suma un total de más de 25 artistas en escena, esta producción invita a grandes y pequeños a sumergirse en una historia llena de esperanza, valentía y amistad, donde Fondo de Bikini enfrenta el mayor reto de su historia.



Las boletas ya están disponibles en www.ticketmax.com.do.



Bob Esponja: El Musical se presenta gracias al apoyo de Grupo Vimenca, Industrias Bisonó, Taco Bell, Banco Popular, Milex Kinder Gold, Induveca, Sambil, Fixocargo, Caribbean Elite, Altice, Thrombocid, Cura Clean, Hotel Nickelodeon Hotel & Resort Punta Cana, Caribbean Cinemas, Le Parc, Academia Europea, Hogar Musical Bella Vista, Inglot, Hospital General Plaza de la Salud, Ayuntamiento de Santo Domingo y Camilo Then Audiovisual.



Para más información y actualizaciones, sigue las redes sociales de @Broadway.RD y @ProdJoyceRoy.