Bob Esponja: El musical abre una última función por petición del público

  • Hoy
Bob Esponja: El musical abre una última función por petición del público

Tras el gran éxito de sus primeras funciones y las excelentes críticas recibidas por parte del público y la prensa especializada, la producción dominicana de Bob Esponja: El Musical anuncia la apertura de una última función especial el sábado 30 de agosto a las 4:00 p.m. en el Palacio de Bellas Artes.

La magia de esta puesta en escena ha cautivado con su vibrante escenografía, deslumbrantes vestuarios, coreografías contagiosas y actuaciones que han superado todas las expectativas, consolidándola como uno de los grandes acontecimientos teatrales del año.

“Ha sido emocionante ver cómo el público ha acogido esta producción con tanto entusiasmo. Su apoyo y los comentarios tan positivos nos motivaron a abrir una función más para quienes no pudieron conseguir boletas en las primeras fechas”, expresaron los productores José Rafael Reyes y Joyce Roy.

WhatsApp Image 2025 08 27 at 10.27.17 AM 2

Lee más: Bob Esponja, musical de Nickelodeon llega a Santo Domingo


Con un elenco nacional de primer nivel encabezado por Guille Martin (Bob Esponja), Sharmin Heredia (Arenita), Juanma García (Calamardo), Nicolás Hernández (Patricio), quién tuvo que asumir el rol ocho horas antes del estreno a raíz de un accidente que tuvo Ramón Ruiz que era el intérprete original del personaje durante el ensayo general. A ellos se les suma un total de más de 25 artistas en escena, esta producción invita a grandes y pequeños a sumergirse en una historia llena de esperanza, valentía y amistad, donde Fondo de Bikini enfrenta el mayor reto de su historia.

Las boletas ya están disponibles en www.ticketmax.com.do.

Bob Esponja: El Musical se presenta gracias al apoyo de Grupo Vimenca, Industrias Bisonó, Taco Bell, Banco Popular, Milex Kinder Gold, Induveca, Sambil, Fixocargo, Caribbean Elite, Altice, Thrombocid, Cura Clean, Hotel Nickelodeon Hotel & Resort Punta Cana, Caribbean Cinemas, Le Parc, Academia Europea, Hogar Musical Bella Vista, Inglot, Hospital General Plaza de la Salud, Ayuntamiento de Santo Domingo y Camilo Then Audiovisual.

Para más información y actualizaciones, sigue las redes sociales de @Broadway.RD y @ProdJoyceRoy.

WhatsApp Image 2025 08 27 at 10.27.17 AM 3
Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Bob Esponja: El musical abre una última función por petición del público
Bob Esponja: El musical abre una última función por petición del público
29 agosto, 2025
Bob Esponja, musical de Nickelodeon llega a Santo Domingo
Bob Esponja, musical de Nickelodeon llega a Santo Domingo
8 agosto, 2025
Yelida Mejía revela quién es la única persona de los medios a la que pediría perdón
Yelida Mejía revela quién es la única persona de los medios a la que pediría perdón
1 julio, 2025
Menos público acudió a playas Boca Chica y Juan Dolio
Menos público acudió a playas Boca Chica y Juan Dolio
21 abril, 2025
Adiós a la tarjeta MetroCard se usa en transporte público NYC
Adiós a la tarjeta MetroCard se usa en transporte público NYC
20 marzo, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

¿Cuántas vidas caben en el expediente de la indiferencia?

Indocal: del supermercado a las estaciones de servicio de combustible

Indocal: del supermercado a las estaciones de servicio de combustible

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

La Voz del Paciente RD: ¿Pacientes o clientes?

Leyes muertas

Leyes muertas

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Inauguran clínica Cardiovascular de la Mujer

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Luis, Josefa y las “tragedias que (no) pasan”

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo