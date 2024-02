Con miras música a celebrar la vida y música de Bob Marley, llega a los cines “Bob Marley: La leyenda”, por primera vez en la gran pantalla descubriendo la historia de superación del artista y el recorrido que hay detrás de su revolucionaria.

Producida en colaboración con la familia Marley y protagonizada por Kingsley Ben-Adir como el legendario músico, y Lashana Lynch como su esposa, Rita, la cinta estará en cines incluyendo también actuacciones de James Norton, Tosin Cole, Umi Myers, Anthony Welsh, Nia Ashi, Aston Barrett Jr., Anna-Sharé Blake, Gawaine “J-Summa” Campbell, Naomi Cowan, Alexx A Game, Michael Gandolfini, Quan-Dajai Henriques, David Kerr, Hector Roots Lewis, Abijah “Naki Wailer” Livingston, Nadine Marshall, Sheldon Shepherd, Andrae Simpson, Stefan A.D Wade.

La película de Paramount Pictures es una producción de Plan B Entertainment, State Street Pictures y Tuff Gong Pictures. Sus Productores ejecutivos son Brad Pitt, Richard Hewitt, Orly Marley, Matt Solodky.

Con una historia de Terence Winter y Frank E. Flowers, guión de Terence Winter, Frank E. Flowers, Zach Baylin y Reinaldo Marcus Green, y bajo la dirección de Reinaldo Marcus Green, el equipo asegura que “Bob Marley: La leyenda” tiene como resultado el retrato tanto de un coloso musical, cuyo mensaje de unión lo haría blanco de fuerzas asesinas, como de un esposo, un padre y un rebelde; un hombre con debilidades y desafíos como cualquiera, pero con una fuerza de cambio con la que hizo tanto por los que amaba y por el mundo hasta el final.

“Este es el Bob Marley que no mucha gente conoce. Vamos a darles algo que no han visto, algo que no pueden buscar en Google, basado en conversaciones reales, desde adentro”, comentó Reinaldo Marcus Green.

Cabe destacar que la producción cuenta con un equipo de más de 250 jamaicanos y un reparto lleno de artistas consagrados y músicos jamaicanos, todos aportando su cultura y creatividad. Además, los que interpretan a The Wailers son los hijos de algunos de los músicos originales, junto con actores como Stefan A. D Wade (como Seeco Patterson), Hector Roots Lewis (como Carly Barrett) y Tosin Cole (como Tyrone Downie). Sin dejar de mencionar, por supuesto a The I-Threes, Lashana Lynch (como Rita Marley), Anna-Sharé Blake (como Judy Mowatt) y Naomi Cowan (como Marcia Griffiths).

Además, los realizadores grabaron en lugares significativos de Jamaica, como Port Royal y la locación del muelle donde Bob y Rita se besaron por primera vez.

“Bob Marley: La leyenda” estará en todas las salas de Caribbean Cinemas a partir del 15 de febrero.