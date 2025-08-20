Bobby Witt Jr. se une al club de los 100 jonrones antes de los 26 años

La estrella de los Kansas City Royals, Bobby Witt Jr., conectó su jonrón número 100 en la MLB en la victoria del martes por 5-2 sobre los Texas Rangers. Con ello, se unió a un grupo selecto de campocortos.

Otros cinco jugadores en la posición han alcanzado la centena en su temporada a los 25 años, un grupo que incluye a Álex Rodríguez y Cal Ripken Jr.:

«Fue especial, solo ver los nombres en la lista o lo que sea que mostraron», dijo Witt después del partido. «Pero ahora, simplemente vamos a por el siguiente. Fue especial. Lo disfrutamos. Y ahora, simplemente vamos por el siguiente partido».

Campocortos con 100 jonrones hasta la temporada de los 25 años

Alex Rodríguez (241 jonrones)

Cal Ripken Jr. (133 jonrones)

Francisco Lindor (130 jonrones)

Carlos Correa (107 jonrones)

Hanley Ramírez (103 jonrones)

Bobby Witt Jr. (100 jonrones)

El jugador de 25 años también es el más joven en la historia de los Royals en llegar a 100 jonrones.

Witt se fue de 4-1 el martes por la noche e hizo que su único hit contara. Conectó una recta cortada de Cole Winn a 135 metros por encima de la barda del jardín central. Eso le dio a Kansas City una ventaja de tres carreras antes de que John Schreiber se asegurara el salvamento en la novena.

El dos veces All-Star debutó con Kansas City en 2022 y dio un gran salto en su segunda temporada, quedando séptimo en la votación al Jugador Más Valioso de la Liga Americana. El año pasado, tuvo el segundo WAR más alto (10.5) entre los jugadores de posición de FanGraphs.

Si bien Witt no está igualando ese ritmo en 2025, tiene una línea ofensiva de .291/.351/.493 y lidera la MLB en dobles con 38.

Los Royals fueron proactivos al retener a su jugador estrella de la franquicia a largo plazo. La extensión de contrato de Witt por $288.8 millones se extiende hasta 2037, aunque puede rescindirla en 2031.