Boca Juniors pone fin a su peor racha sin ganar en la Primera División de Argentina

Boca Juniors puso fin a la peor racha sin victorias de su historia con una victoria a domicilio por 3-0 sobre Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura de la Primera División de Argentina.

El anfitrión le dio a Boca la ventaja a la media hora cuando Ezequiel Centurión, sin querer, metió el balón en su propia portería el domingo.

Exequiel Zeballos y Alan Velasco marcaron goles en los últimos minutos, lo que permitió a Boca asegurar su primera victoria de la temporada.

El gigante de Buenos Aires, uno de los clubes más exitosos de Sudamérica, no había ganado ninguno de sus 12 partidos anteriores. Su victoria más reciente fue un 2-0 sobre Estudiantes el 19 de abril.

«Ganar de esta manera es genial porque nos levanta el ánimo en muchos sentidos», declaró el entrenador de Boca, Miguel Russo, en rueda de prensa posterior al partido.

«Estoy feliz por los jugadores porque están contentos. Necesitaban algo así». Boca se encuentra ahora décimo en el Grupo A de 15 equipos de la Primera División con seis puntos, a cuatro del líder Barracas Central. Por otra parte, el domingo, Defensa y Justicia empató 1-1 como local con Newell’s Old Boys,

Lanús ganó 2-1 a Gimnasia, Central Córdoba empató 1-1 en casa con Barracas, Banfield se impuso 3-2 en casa a Estudiantes y River Plate obtuvo una cómoda victoria como local por 4-2 sobre Godoy Cruz.