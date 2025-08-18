Boca Juniors pone fin a su peor racha sin ganar en la Primera División de Argentina

  • EFE
Boca Juniors pone fin a su peor racha sin ganar en la Primera División de Argentina

Boca Juniors puso fin a la peor racha sin victorias de su historia con una victoria a domicilio por 3-0 sobre Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura de la Primera División de Argentina.

El anfitrión le dio a Boca la ventaja a la media hora cuando Ezequiel Centurión, sin querer, metió el balón en su propia portería el domingo.

Puede leer: Copa Sudamericana 2025: Conozca aquí a los 8 mejores equipos entre competidores

Exequiel Zeballos y Alan Velasco marcaron goles en los últimos minutos, lo que permitió a Boca asegurar su primera victoria de la temporada.

El gigante de Buenos Aires, uno de los clubes más exitosos de Sudamérica, no había ganado ninguno de sus 12 partidos anteriores. Su victoria más reciente fue un 2-0 sobre Estudiantes el 19 de abril.

«Ganar de esta manera es genial porque nos levanta el ánimo en muchos sentidos», declaró el entrenador de Boca, Miguel Russo, en rueda de prensa posterior al partido.

«Estoy feliz por los jugadores porque están contentos. Necesitaban algo así». Boca se encuentra ahora décimo en el Grupo A de 15 equipos de la Primera División con seis puntos, a cuatro del líder Barracas Central. Por otra parte, el domingo, Defensa y Justicia empató 1-1 como local con Newell’s Old Boys,

Lanús ganó 2-1 a Gimnasia, Central Córdoba empató 1-1 en casa con Barracas, Banfield se impuso 3-2 en casa a Estudiantes y River Plate obtuvo una cómoda victoria como local por 4-2 sobre Godoy Cruz.

EFE

EFE

Publicaciones Relacionadas

Boca Juniors pone fin a su peor racha sin ganar en la Primera División de Argentina
Boca Juniors pone fin a su peor racha sin ganar en la Primera División de Argentina
18 agosto, 2025
Tendamos la mano a Milei en apoyo de su plan
Tendamos la mano a Milei en apoyo de su plan
18 agosto, 2025
La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo
La Corte Interamericana reconoce al cuidado como derecho humano autónomo
15 agosto, 2025
El imaginario político en Argentina: ¿cómo resolver viejos problemas con nuevas perspectivas?
El imaginario político en Argentina: ¿cómo resolver viejos problemas con nuevas perspectivas?
9 agosto, 2025
Algo de todo
Algo de todo
4 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

De Marx a la IA: Automatización, el fin del trabajo y el papel del Estado en la Cuarta Revolución Industrial

#SinFiltro: Renacer y trascender

#SinFiltro: Renacer y trascender

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Edición impresa, lunes 18 de agosto de 2025

Prueba versus sentimiento

Prueba versus sentimiento

Secar los ríos, es matar la patria

Secar los ríos, es matar la patria

Soledad y salud mental

Soledad y salud mental

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo