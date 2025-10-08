La boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: 5 días de celebración y otros datos del evento

  • EFE
La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, Stella del Carmen, de 28 años, y su prometido, Alex Gruszynski, se casarán el próximo día 18 en la pequeña localidad vallisoletana de Sardón de Duero, ante 200 invitados.

Una abadía románica del siglo XII y cuatro noches y cinco días de celebración son algunos datos del enlace que acogerá este pueblo de 607 habitantes y que se llenará de personalidades y estrellas de cine.

Además de los padres de la novia, está previsto que acudan a la boda la actriz Dakota Johnson (hermanastra de la novia); el padre de esta, el actor Don Johnson, y Tippi Hedren, abuela de Stella del Carmen y protagonista de ‘Los pájaros’ y ‘Marnie, la ladrona’, musa del director Alfred Hitchcock.

“Nos está poniendo en el mapa a nivel de Estados Unidos”, ha manifestado, en declaraciones a EFE, el alcalde del municipio, José Antonio Matesanz, acostumbrado a una gran cantidad de eventos por la cercanía del hotel de cinco estrellas Abadía Retuerta LeDomaine, donde Gruszynski y Banderas Grifftih se darán el ‘sí quiero’.

Hotel con helipuerto

Se trata de un establecimiento hotelero con helipuerto que también es una bodega y cuenta con su propia Denominación de Origen Protegida desde el año 2022.

Los trabajadores tendrán restricciones en el uso de sus teléfonos móviles, aunque la gerencia del hotel vallisoletano no ha querido comentar ningún detalle sobre el evento.

Matesanz, por su parte, ha explicado que la única petición que Abadía Retuerta ha hecho al Ayuntamiento de Sardón -distante unos 30 kilómetros de la capital vallisoletana- son más contenedores de reciclaje para la gestión de residuos, lo que supondrá “ampliar el servicio de recogida y de limpieza”.

«Es un lugar bonito para poder hacer lo que quieran: la finca es una maravilla, tiene bastantes hectáreas y es muy bonita, con el convento y la bodega, e imagino que a los invitados que se lo pasarán bien”, ha dicho.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha explicado a EFE que la Guardia Civil ha recomendado a los organizadores reforzar la seguridad privada del evento, “dejándoles siempre bien claro que es un evento privado y lo que ocurra puertas adentro es responsabilidad de la propiedad”.

Canales ha precisado que la seguridad pública de este evento se atenderá como cualquier otro evento más numeroso de lo habitual en un municipio como Sardón de Duero, por lo que se dispondrá de un apoyo adicional como una patrulla de tráfico que evite problemas en el acceso y de una “fuerza de reserva”, que actuará de manera reactiva si hubiera algún problema.

