Boletas calientes: ¿A cuánto están los precios del primer partido de pelota invernal 2025?

La pelota invernal está de regreso. La temporada 2025-2026 de la Liga Dominicana de Beisbol Profesional (Lidom) promete mucha emoción y los fanáticos están listos para disfrutar de la acción apoyando a sus equipos desde el estadio.

Con esto en mente, te revelamos el precio de las boletas para el primer partido entre Tigres del Licey y Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, cortesía de UEPA Tickets.

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido (15 de Octubre)

Zona Precio PALCOS CORPORATIVOS

PALCOS A

PALCOS AA (16-43)

PALCOS AA (11-15 y 44-48)

PREFERENCIA C

PALCOS AAA (1-10 y 49-58)

GRADAS RD$2,200.00

RD$1,600.00

RD$1,400.00

RD$1,200.00

RD$800.00

RD$600.00

RD$400.00

¿Qué están haciendo las autoridades para garantizar una venta justa de boletas?

Por otro lado, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, sostuvo una reunión con el presidente de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), Vitelio Mejía, y ejecutivos de los equipos que participarán en el torneo otoño-invernal que inicia este miércoles, con el objetivo de tomar medidas preventivas con miras a evitar que el mercado negro logre acaparar las boletas de entradas a los estadios para revenderlas a sobreprecio.

Alcántara explicó que el propósito del encuentro, celebrado en la sede de la LIDOM, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, de la capital, es garantizar un proceso de venta transparente y un acceso ordenado a los estadios, “evitando situaciones que afecten los intereses de los fanáticos”.