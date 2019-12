Bolívar Valera confiesa dejó personaje para no fomentar conducta machista

El empresario de la comunicación y aspirante a la diputación de Santo Domingo Este por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Bolívar Valera (El Boli), confesó que dejó el personaje machista que hacía en el programa “Perdone la Hora” porque entendió que ese papel podría contribuir a fomentar una conducta dañina que los dominicanos ven como normal.

El comunicador añadió que por la reacción del público entendió que ese personaje le afectaba a él y su familia. “Mucha gente le reclamaba a mi mamá, mira ese hijo tuyo que esto y que lo otro y en los lugares públicos también encontraba señoras que me reclaman y entonces pensé que ese personaje me hacía daño, no solo a mí sino a mi familia también, una vez me encontré con un tipo que me dijo: Boli, me conseguí mi gringa como tú y aquí estoy en un resort buscándomela para que me manden dinero, eso me hizo reflexionar mucho, porque evidentemente la gente piensa que es verdad que lo estás haciendo”, subrayó.

Agregó que esas experiencias lo llevaron a despegarse de ese personaje y promover más trabajo social, incluso a través de las redes. Apuntó que asumió el papel por recomendación de Luisín Jiménez que anteriormente hacia un personaje con esas características.

“El personaje Machista fue porque Luisín sale y me dijo Boli quédate con esto, eso si te vas a encontrar muchos problemas con Zoila Luna pero vas a lograr calar y por eso asumo el personaje”, refirió el comunicador.

Dijo que siempre ha tratado de separar su personalidad de los personajes que representa El Boli y que su actuación fuera de los medios de comunicación lo han acreditado para eso. “Cuando tenía programas de reguetón siempre luché para que los muchachos mejoraran la letra, pero eso no se ha podido lograr, nuestros muchachos siguen siendo artistas de patio, de barrio, la música urbana es una industria y no hemos podido darle un enfoque empresarial, por ejemplo, el mercado de Puerto Rico si lo hizo, pero entonces yo dejé eso porque no podía luchar para siempre”, comentó.

El Boli como se le conoce en los medios de comunicación, comentó que en la farándula los enemigos están a tu lado y no lo sabes, pero que en la política están identificados. “En la política es fácil descifrar los ataques del enemigo, pero en la farándula es indescifrable, tu puedes ayudar a alguien, tenerlo a tu lado y ese hacerte daño, pero en la política ha sido difícil porque yo vengo de la farándula donde hay muchos enemigos que quieren tus puestos”, señaló en una entrevista con el periodista Pablo McKinney para el programa “McKinney” que se transmite los sábados a las 11:00 por Color Visión.

Su incursión en la política dijo surgió hace 4 años para una regiduría, pero que su hermano le aconsejó que no lo haga para que ahorre dinero y que renunciara a las marcas “porque las marca no se mezclan con la política”.

Valera sostuvo que su prioridad como diputado es ser un ejemplo a la juventud, especialmente de su barrio: “Lo primero es que quiero ser ejemplo para los jóvenes de mi barriada que ellos entiendan que si se pueda, que ser pobre, por tu color no es una razón para tu detenerte, lo primero es que hay que servir de ejemplo, si antes fui un ejemplo malo por El Boli y lo del machismo, ahora quiero ser un ejemplo bueno”, expresó.

Sostuvo que como legislador promoverá un proyecto de fomento e incentivo a la creación digital para que todo el que genere contenidos tenga algún tipo de estímulo porque no hay trabajo para todos. Igualmente, dijo que es importante que la gente vote voluntariamente y que no haya que ir a buscarlo a su casa.