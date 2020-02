Bolivia anula candidatura de Evo Morales para el senado

El expresidente Evo Morales calificó “como un golpe contra la democracia” la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que invalidó ayer su postulación a un escaño en el Senado en las elecciones nacionales del 3 de mayo por no residir en Bolivia.

“Los miembros del TSE saben que cumplo todos los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del Movimiento al Socialismo (MAS)” dijo en su cuenta de Twitter.

Poco antes, el presidente del TSE Salvador Romero, dijo que la decisión es “inapelable” en lo que se refiere a ese tribunal, pero dejó abierta la posibilidad de que el candidato afectado “pueda explorar las vías jurídicas que crea pertinente”.

Asimismo, el TSE convalidó la postulación del exministro de Economía, Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, quien también tenía una demanda de inhabilitación.

Arce había solicitado asilo en México, pero regresó al país para asumir la campaña de su partido. No es el caso de Morales quien tiene demandas penales en Bolivia y puede ser detenido si regresa. Tras conocer la decisión, la portavoz del MAS, Marianela Paco, dijo a AP que no se pronunciarán hasta conocer los argumentos para la inhabilitación de su líder. “Vamos a esperar que nos notifiquen con la resolución y analizaremos los argumentos antes de pronunciarnos”, dijo.

La postulación de Morales, quien estuvo casi 14 años en el poder, calentó el inicio de la campaña electoral. Su partido se declaró “en emergencia” y había anunciado “movilizaciones”. A su vez, organizaciones cívicas opositoras anunciaron protestas si el TSE convalidaba la postulación del exmandatario. Dirigentes del MAS anticiparon que podrán apelar al Tribunal Constitucional. Morales renunció en noviembre cuando la policía y el ejército le retiraron apoyo.