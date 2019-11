Bolivia corta con Maduro y deja ALBA y el UNASUR

LA PAZ

La nueva canciller de Bolivia anunció el viernes la ruptura de las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, el alejamiento de la UNASUR y ALBA y la salida de la brigada médica cubana del país en un giro de 180 grados respecto de la política exterior que imprimió por casi 14 años el expresidente Evo Morales.

La canciller Karen Longaric dijo en rueda de prensa que Bolivia deja UNASUR porque en los hechos “el bloque ya no opera, ya no existe y no sirve”.

Agregó que “el gobierno de Bolivia se ha desvinculado del tratado del ALBA” en referencia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América que impulso el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Longaric anticipó, además, que la embajadora venezolana en Bolivia, Cris González, será declarada persona no grata. “Se dará un plazo para que salgan del país”, dijo al sindicar al personal diplomático de Venezuela, “por haberse involucrado en asuntos internos” de Bolivia.

La funcionaria, además, cesó a todos los embajadores de Bolivia porque eran “operadores políticos”, excepto al embajador en Perú y al representante ante la Santa Sede. En los tres meses de gobierno de la presidenta interina Jeanine Áñez no se nombrarán embajadores, dijo.

Áñez había anticipado que su gobierno transitorio reconoce al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario legítimo de Venezuela y le pidió que enviara un embajador a Bolivia. De la misma forma, Longaric dijo que el nuevo gobierno boliviano envió una queja a México por los “pronunciamientos hostiles” que desde su exilio en ese país hace el expresidente Morales.

Más temprano Áñez advirtió que si el exmandatario regresa al país deberá enfrentar un juicio por fraude electoral.

Evo condena represión; mueren cinco

México.- EFE .- Evo Morales condenó este viernes la represión de grupos cocaleros cerca de Cochabamba que ha dejado cinco muertos y llamó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a “que paren la masacre”. “Condeno y denuncio ante el mundo que el régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia reprime con balas de las FFAA y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho”, expresó Morales en Twitter. Al menos cinco personas murieron, al parecer manifestantes de grupos cocaleros, durante disturbios cerca de la ciudad boliviana de Cochabamba, donde hubo graves choques con la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia.

El representante en Cochabamba de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, Nelson Cox, dijo que “penosamente tenemos cinco (muertos) en Sacaba.” El dirigente boliviano pidió a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana “que paren la masacre” porque “el uniforme de las instituciones de la Patria no puede mancharse con la sangre de nuestro pueblo.

“Ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba”, denunció Morales, quien se encuentra asilado en México.