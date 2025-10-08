Bolivia critica exclusión de 3 países Cumbre de Américas

La Paz.- EFE

El Gobierno de Bolivia expresó ayer, martes, su rechazo a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la próxima Cumbre de las Américas que se celebrará en diciembre en República Dominicana y consideró que esto “contradice los principios” del multilateralismo.

La Cancillería boliviana señaló en un comunicado que el país, “fiel a los principios de respeto, inclusión, autodeterminación de los pueblos y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, rechaza de manera categórica la exclusión de las hermanas naciones de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la Cumbre de las Américas».

El citado evento debe ser “un espacio de encuentro y diálogo político sin exclusiones” y debería estar “orientado a promover la cooperación, la integración regional y el respeto a la diversidad ideológica y política de los Estados” del continente, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano.

“Excluir a países por razones políticas o ideológicas contradice los principios fundamentales del multilateralismo, la igualdad soberana de los Estados y la unidad hemisférica que inspiran la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Carta de las Naciones Unidas”, sostuvo la Cancillería de Bolivia. También ratificó su “compromiso con la integración latinoamericana y caribeña, con base en el respeto mutuo, la soberanía de los pueblos y el principio de unidad en la diversidad».