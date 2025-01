Bolivia va a elecciones sin opciones claras en el oficialismo y en medio de hondo malestar social

“Ni Lucho (Arce), ni Evo (Morales), los dos son lo mismo”, se leía en una pancarta que el viento arrancó a una manifestante de la mano durante una masiva protesta contra el desabastecimiento de alimentos y combustibles en las caóticas calles de La Paz.

Los bolivianos se encaminan a los comicios presidenciales —que tendrán lugar en nueve meses— en medio de un clima de incertidumbre marcado por la peor crisis económica en 40 años, con el partido de gobierno fracturado tras 18 años en el poder y una oposición de centro y derecha dividida, sin una figura que emerja como alternativa.

El Movimiento al Socialismo (MAS) está en “fase terminal”, según analistas, lo que podría llevar a un ciclo político turbulento. La fuerza gobernante está dividida entre el expresidente Morales (2006-2019) y el actual mandatario Arce.

Morales anticipó que buscará un nuevo mandato pese a que está impedido de postularse por un fallo del Tribunal Constitucional y su imagen ha quedado golpeada por una acusación fiscal por el presunto abuso de una menor cuando era presidente.

La fiscalía ha pedido su detención preventiva tras negarse a concurrir a una citación para declarar. Quien fuera el primer mandatario indígena de Bolivia se ha recluido en su feudo cocalero del Chapare, en el centro del país, desde donde organiza protestas contra el gobierno de Arce, su otrora aliado y ahora mayor enemigo político.

“Morales no tiene el apoyo de antes, su figura polariza al país, pero será influyente en las próximas elecciones con el MAS o con otra sigla”, dijo a The Associated Press Carlos Cordero, analista y profesor de ciencia política en la principal universidad estatal de La Paz.

“Si es invalidada su postulación, podría desarrollar una actitud de bloqueo a las elecciones o buscar entorpecerlas”.El exmandatario, de 65 años, ha culpado a Arce de urdir un plan judicial para sacarlo de la carrera electoral y sus bases, sobre todo de cocaleros —sector desde el que Morales saltó a la política— están decididas a defenderlo.

En tanto, el órgano electoral que aprueba la lista de candidatos anticipó que hará respetar el fallo constitucional que le impide volver a postularse por haber ejercido dos mandatos consecutivos.

Arce, en tanto, no ha confirmado aún si será candidato pero sus chances dependen de su capacidad para sacar al país andino de la crisis económica, que no parece tener una solución inmediata.

Bolivia se ha quedado casi sin reservas en dólares para importar combustibles, la subvención a la gasolina y el diésel está desangrando a la economía y la moneda nacional se devalúa rápidamente.

La inflación acumulada entre enero y noviembre cerró en 8,82% %, la más alta en 16 años, según el estatal Instituto Nacional de Estadística y la escasez de carburantes retrasa la cosecha de granos, lo que podría afectar la seguridad alimentaria en los próximos meses, advirtieron los agroindustriales.

Es la peor crisis económica en 40 años, dijo Gonzalo Chávez, profesor de economía de la Universidad Católica Boliviana.

“La economía está en coma y requiere una transfusión de sangre financiera, se requieren ajustes, pero el gobierno sigue apostando al gasto y al endeudamiento para pasar el día día. Además el país necesita estabilidad política”, señaló el experto.

“Todo está más caro, hay crisis y los que más sufrimos somos los pobres”, dijo a la AP María Quispe, una vendedora callejera de La Paz de 26 años y madre de dos pequeños. “Yo vendo papa pero a los productores tampoco les ha ido bien”.

Aseguró que antes ganaba 100 pesos bolivianos (14 dólares al cambio oficial, 9 dólares en el mercado negro) por día, y ahora entre 20 y 30 (3,5 dólares oficial, 2,2 en el mercado negro).Una reciente encuesta encargada por un reconocido empresario reveló que todos los que se perfilan como eventuales candidatos tienen un mayor índice negativo que positivo, incluido Morales que encabeza el sondeo con 18% de intención de voto.

El mismo porcentaje tiene el alcalde de derecha de Cochabamba, la tercera ciudad del país, Manfred Reyes Villa, mientras el empresario de centroderecha Samuel Doria Medina aparece con 16%. Los tres ya se han declarado en carrera, pero hay otros que han anticipado su participación y que no fueron medidos en el estudio.