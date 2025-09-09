Bolsonaro, acusado de liderar una organización criminal: juicio histórico por intento de golpe de Estado en Brasil

El relator acusó a la supuesta “organización criminal” liderada por Bolsonaro de haber promovido bloqueos de carreteras, protestas y campamentos frente a los cuarteles del Ejército en los que se pedía a las Fuerzas Armadas que impidieran la investidura de Lula.

Recordó que, de uno de esos campamentos, instalado en Brasilia, partió la marcha que concluyó con el asalto a las sedes de los tres poderes del Estado del 8 de enero de 2023, una semana después de la toma de posesión de Lula. Sobre ese violento episodio, Moraes afirmó que no fue “combustión instantánea”, sino el corolario de un golpe planeado desde 2021. Bolsonaro, el “líder” de una “organización criminal”

Según Moraes, todo fue corroborado hasta por testigos de algunas defensas, que admitieron que los planes eran “coordinados” por el propio Bolsonaro, sobre quien afirmó que se constituyó en “líder de una verdadera organización criminal».

Tras el voto del relator, quien aseguró que existe un “exceso de pruebas”, se pronunciarán los otros cuatro jueces de la Primera Sala, en la que cursa el juicio que, por primera vez en la historia, puede llevar a prisión a un expresidente brasileño por un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro ha recibido apoyo de otros líderes de la ultraderecha global, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha aplicado aranceles del 50 % a gran parte de los productos brasileños por un juicio que ha definido como una “caza de brujas» con uno de sus mayores aliados.

Además, EE.UU. ha aprobado sanciones económicas contra el juez De Moraes y otros siete de los once miembros de la Corte Suprema de Brasil.

