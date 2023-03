¡Bombazo! Aaron Rodgers, comprometido a jugar con los New York Jets

El mariscal de campo Aaron Rodgers dijo el miércoles en «The Pat McAfee Show» que tiene la intención de jugar para los New York Jets esta temporada.

Rodgers dijo que tomó la decisión el viernes y rechazó los rumores de que «no está retrasando un intercambio», sino que aún no está finalizado.

«Dejé en claro que mi intención era jugar y jugar para los New York Jets, y no he estado sosteniendo nada. Es la compensación que los Packers están tratando de obtener. … Los Packers quieren seguir adelante y me lo han hecho saber en muchas palabras», aseguró.

Los dos equipos y Rodgers permanecen en contacto, dijeron las fuentes, mientras intentan trabajar en las etapas finales de un posible acuerdo, que incluiría la reestructuración del contrato de Rodgers y el acuerdo sobre la compensación comercial.

Aaron Rodgers ha ganado 4 MVPs con Green Bay (Fuentes)

Rodgers dijo que siempre amará a la organización de los Packers, pero que está claro que es hora de un cambio.

«Llegué a ser el mariscal de campo titular de los Packers durante 15 años. … Así que te amo, Green Bay. Gracias. Estoy tan triste como algunos de ustedes, pero nos volveremos a encontrar», con dichas palabras Rodgers se despidió de la fanaticada de Green Bay.

Rodgers dijo que otros equipos han expresado interés en negociar por él. No mencionó los equipos,

Un contingente de funcionarios de los Jets, incluido el propietario Woody Johnson, el gerente general Joe Douglas, el entrenador Robert Saleh y Nathaniel Hackett, volaron a California la semana pasada para reunirse con Rodgers.

Rodgers han ganado 4 veces el MVP de la NFL, ganador y MVP de Super Bowl XLV, y es top 10 en touchdowns en la historia de la Liga.