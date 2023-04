¡Bombazo! Aaron Rodgers es traspasado a los New York Jets

El final de una era para Green Bay. El comienzo de una nueva era para New York. Aaron Rodgers será el siguiente mariscal de campo en la Gran Manzana.

Los Green Bay Packers acordaron hoy traspasar a Aaron Rodgers y su selección de primera ronda de 2023 (No. 15) y una selección de quinta ronda de 2023 (No. 170) a los Jets para la selección de primera ronda de 2023 de Nueva York (No. 13), una selección de segunda ronda de 2023 (No. 42), una selección de sexta ronda de 2023 (No. 207) y una selección condicional de segunda ronda de 2024 que se convierte en la primera si Rodgers juega el 65% de las jugadas esta temporada, según fuentes cercanas a ambos equipos.

Después del intercambio, las probabilidades de los Jets en Caesars Sportsbook para ganar el Super Bowl son de 14-1, mientras que las de los Packers son de 50-1.

Aunque el mariscal de campo del Salón de la Fama e ícono de la franquicia de los Jets, Joe Namath, le dio a Rodgers su bendición para usar el número 12, se espera que el nuevo mariscal de campo de los Jets use el número 8.

Puede leer: Colombia no participará en Serie del Caribe y este es el motivo

¿Qué significa esto para los Jets?

Sauce Gardner y la joven defensa de Nueva York

Para los Jets, frustrados por años de derrotas y un nivel inferior en sus QBs, podría decirse que es el intercambio más grande de su historia, que recuerda el intercambio de Brett Favre con los Packers en 2008.

No satisfecho con Zach Wilson, seleccionado en el No. 2 del draft en 2021, Douglas está dando un gran giro a medida que él y el entrenador Robert Saleh entran en un posible año decisivo. Los Jets no han llegado a los playoffs en 12 años, la sequía activa más larga en las cuatro principales ligas deportivas del país.

Los Jets iniciaron tres mariscales de campo diferentes la temporada pasada, contribuyendo a problemas agudos en la ofensiva y una racha de seis derrotas consecutivas para terminar la temporada. Cambiaron de coordinador ofensivo, dejando atrás a Mike LaFleur y contratando al ex coordinador ofensivo de los Packers, Nathaniel Hackett.

El propietario de los Jets, Woody Johnson dijo recientemente que el mariscal de campo era su «pieza faltante» y que «absolutamente» pagaría mucho dinero para adquirir a un veterano.

Nueva etapa para Green Bay

Rodgers ha sido la cara de Green Bay durante los últimos 15 años

Para los Packers, marca el final de una era. Rodgers, de 39 años, cuatro veces MVP de la NFL, los llevó a 11 apariciones en los playoffs y un campeonato de Super Bowl en 15 años como mariscal de campo titular.

A diferencia de Favre, quien quería regresar a los Packers después de retirarse, Rodgers aparentemente quería salir incluso después de que dijo el verano pasado que «definitivamente» terminaría su carrera con los Packers.

Las cosas se pusieron algo polémicas entre Rodgers y los Packers esta temporada baja.

Ahora se espera que los Packers recurran a Jordan Love, la selección de primera ronda de 2020 que pasó las tres temporadas anteriores como respaldo, aunque es casi seguro que tendrán que agregar otro mariscal de campo o dos.

Fue la controvertida decisión de Gutekunst de reclutar a Love lo que finalmente puso en marcha las ruedas para la partida de Rodgers.