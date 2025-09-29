Bomberas DN ganan primer lugar en destrezas en Panamá

El Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional conquistó el primer lugar de la competición de destrezas bomberiles, en la categoría internacional, en Panamá.

Una nota explica que esta competencia en el Congreso Internacional de Mujeres Bomberas, cuenta con 20 conjuntos, 10 locales y 10 internacionales.

Las representantes del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional fueron las capitanas Jessica Castellanos e Ilusión López, así como las segundo tenientes Melissa Delgado, Erika Shanlatte y Paola Ditrén.

López expresó la gran emoción de las chicas por estar en ese escenario y agradeció a todos los que aportaron para que el conjunto participara.

“También a todas nuestras compañeras y hermanas bomberas de todos los países que estuvieron con nosotras, de las cuales hemos aprendido muchísimo”, señaló.

Erika Shanlatte dijo que están agradecidas por recibir ese premio, un esfuerzo de meses. Reconoció la labor de la comandante de la brigada, coronel Elsa Ramírez de Miura y de la subcomandante, teniente coronel Lies Hernández.

El combinado cronometró tres minutos y 14 segundos. Destacó con su velocidad, fuerza, resistencia y habilidades técnicas.

El documento expresa que para el intendente del Cuerpo de Bomberos, general José Luis Frómeta Herasme, ese triunfo refleja el esfuerzo y la excelencia de las bomberas de del organismo de socorro.

“Nos llena de orgullo que representen a la República Dominicana con tanto compromiso y profesionalismo”, subrayó, según el texto informativo.