Bonao se moviliza: marcha del Falpo contra prolongados apagones

BONAO.- El Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) está convocando a una marcha este miércoles 13 del presente mes, partiendo del Monumento a los Héroes hasta las oficinas de Edenorte, donde entregarán un documento.

Según se informó, esta marcha tiene la intención de hacerle ver a Edenorte que están cometiendo un abuso con las tandas de apagones que vienen ocurriendo por períodos de 5, 6 y hasta 8 horas, a pesar de que los residentes de esta ciudad pagan sus facturas mensualmente.

Los tediosos y prolongados apagones han afectado la producción comercial y la cotidianidad de la vida en esta zona, por lo que hicieron un llamado a la población a participar de manera masiva en esta marcha, que se realiza en defensa de todos.

El Falpo reafirmó su compromiso de continuar organizando al pueblo para luchar por reivindicaciones que mejoren sus condiciones de vida, así como de trabajar para que las personas de escasos recursos puedan vivir en condiciones óptimas.

Según una nota de prensa enviada a este medio, la agrupación rechazó que el Gobierno no haya intervenido en la situación que atraviesan los moradores de Bonao y otros pueblos.