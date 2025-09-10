Bonao se une por el 40 Aniversario: deportistas reclaman sus instalaciones

  • Tony Brito
Bonao se une por el 40 Aniversario: deportistas reclaman sus instalaciones

Portando pancartas y cartelones deportistas de Bonao reclamaron este martes con una marcha por diferentes calles que quieren despojarlo del estadio 40 Aniversario que funciona en La Salvia de aquí.

Cientos de personas y dirigentes de varias disciplinas deportivas apoyan a los jóvenes deportistas y dirigentes quienes la mañana de este martes marcharon, para reclamar las instalaciones del Play de la Salvia o 40 Aniversario de Falcondo y el Campo de Golf.

Niños y adolescentes, conjuntamente con el presidente de la Asociación de Béisbol, Quique Sosa y de Chiqui Mejía, al igual que el presidente del Campo de Golf, Rafael García, expresaron que no se dejarán arrebatar dichas instalaciones, al tiempo de entregarle una comunicación al alcalde para que se la haga llevar al presidente Luis Abinader.

Play 40 aniversario 2

Asimismo, el síndico municipal Eberto Núñez, manifestó que la empresa minera Falconbridge Dominicana (Falcondo) dejó un pasivo ambiental, «Hay acreedores de Falcondo que podrán tener hipotecas, hasta títulos ejecutorios, pero hay una hipoteca que es la más importante de todas y es la social y esa es la que vamos a defender».

La marcha concluyó en la parte frontal del ayuntamiento municipal donde entregaron un documento al síndico Eberto Núñez. En la marcha participaron diversas personalidades del mundo empresarial, político y social de la provincia Monseñor Nouel.

Play 40 anoversario 6
Play 40 Aniversario
