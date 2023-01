Emilio Bonifacio: ¿Cabe en el equipo del Clásico Mundial de Béisbol?

El Clásico Mundial de Béisbol será desde el 8 hasta el 21 de marzo

Después de una sobresaliente temporada con los Tigres del Licey, en la que fue nombrado como Jugador Más Valioso del round robin y hombre clave en la obtención del título de la pelota invernal, Emilio Bonifacio demostró que aún le queda bastante gasolina en el taque para seguir jugando a un gran nivel.

Precisamente debido a esa gran actuación, muchos fanáticos e incluso periodistas, iniciaron una campaña para que Emilio Bonifacio sea tomado en cuenta por el gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol, Nelson Cruz, para que sea llevado a este magno evento.

Ante esta masiva petición, Emilio Bonifacio fue incluido en el roster preliminar de 50 jugadores con miras a participar en el Clásico, sim embargo, esto no quiere decir que el «Capitán Azul», como también se le conoce, vaya a ser electo dentro de los 36 peloteros que representarán al equipo dominicano.

Ante lo anteriormente planteado, surge entonces la siguiente pregunta:

¿Cabe Emilio Bonifacio en el equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol ?

Aunque 36 jugadores, que es el total de los que República Dominicana puede llevar al Clásico Mundial de Béisbol parecen ser una muy buena cantidad, empieza a verse limitada cuando se mira la lista de todos los jugadores que podrían participar, donde el talento sobreabunda.

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta, es el hecho de que aunque son 36 jugadores, la tendencia es llevar más picheo que bateadores, debido en gran manera a que en eventos como estos, muchos lanzadores tienen restricciones, lo que sería otra desventaja para Emilio Bonifacio.

Para poner un ejemplo, en el último Clásico, que fue en 2017, el roster dominicano estuvo compuesto por 22 lanzadores, y solo 14 jugadores de ofensiva, de los cuales la mayoría eran, o habían sido superestrellas del juego en algún momento.

Si tomamos como parámetro el Clásico del 2017 y usamos el ejemplo de que para el de este año Dominicana llevaría la misma cantidad de jugadores de ofensiva, la participación de Bonifacio en el pudiese ser poco probable, debido precisamente a la cantidad de peloteros disponibles.

República Dominicana en el Clásico Mundial de 2017

El gerente general del equipo dominicano se expresó para un programa de radio con respecto a la posibilidad de que Emilio Bonifacio juegue en el Clásico Mundial de Béisbol:

«Bonifacio es un caso único. Él es un jugador que puede aportar en cualquier equipo por su velocidad, especialmente un corredor emergente, pero como son tantas posiciones y la limitación de las mismas, normalmente no es tanta como las de los pítchers, pues se complica su integración. Tenemos jugadores también jóvenes que queremos también que formen parte del equipo”, señaló el gerente.

Pero, aunque es cierto que hay bastante competencia, también es cierto que no necesariamente se gana con superestrellas, y una muestra de eso fue la edición del 2013, cuando República Dominicana ganó de manera invicta, con el que hasta ahora ha sido el equipo con menos superestrellas que el país haya llevado a este magno evento.

Entonces, surge la interesante pregunta:

¿Por qué Emilio Bonifacio debería estar en el equipo?

Como bien se sabe, el Clásico Mundial de Béisbol es un evento donde aunque todos los que participan representan a su país, eso no le quita el título de «superestrellas», por lo que probablemente a alguno se le complique aceptar en rol para solo salir como corredor emergente, o para ser líderes del dogaut, aunque no tomen turnos durante el torneo, aunque obviamente, esto no quiere decir que Emilio Bonifacio sólo estaría para correr, pero sí sería un jugador que perfectamente puede adaptarse a ese rol.

Otro aspecto con lo que Bonifacio aportaría mucho al equipo dominicano es en la química, ya que para nadie es un secreto que donde hay tantos jugadores de alto calibre, el ego en ocasiones puede aparecer, sin embargo, cuando hay jugadores con experiencias como Emilio Bonifacio, y que aunque no es superestrella, es alguien que se da a escuchar, pues también es otra razón por la cual pudiese estar integrado al equipo, además de la chispa y ánimo que le sumaría, ocupando en ese sentido la posición que por los pasados tres clásicos tuvo José Reyes.

