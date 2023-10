El capitán azul dijo que no le encuentra lógica a los tres partidos en NY

SANTO DOMINGO.- El capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio, aseguró que podría haber sanción contra Presidente de las Águilas Cibaeñas, Víctor García Sued, luego de que lo acusara de utilizar “bates con corcho” en la temporada pasada, lo que repercutió en los buenos números que puso el pelotero en la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM).

“Yo entiendo que si, según los estatutos de la liga lo dice”, indicó el veterano jugador al programa radial La Liga, que se transmite por SúperQ 100.9 FM de 12:00am- 1:00pm de lunes a viernes.

Asimismo, el veterano jugador quien ha participado en 19 temporadas en la LIDOM, manifestó que no le guarda ningún tipo de rencor al Presidente de los cibaeños por sus palabras.

“Los videos están ahí, él me pidió disculpas, no soy quién para juzgarlo. Yo sé lo que hago y lo mucho que me respeto a mí, a la fanaticada y a mi equipo”, dijo el destacado jugador de la escuadra azul.El bateador de ambas manos, agregó que la impotencia lo abrazó días después de ver las declaraciones desatinadas de García Sued donde ponían en tela de juicio su calidad como jugador en el béisbol invernal.

“Una persona del equipo de las Águilas es quién me dice lo del video. Pero un día terminando de trabajar pensé que cual era la necesidad de empañar mi carrera y lo hice público” confesó el afanado pelotero.

¿Qué opina sobre los partidos en el Citi Fied?

«El Capi» como le apodan sus compañeros, al preguntarle su parecer de los partidos entre Licey y Águilas en la ciudad de Nueva York en el estadio de los Mets, Citi Fiend del 10 al 12 de noviembre, reveló que no le encuentra ningún tipo de sentido.

“Yo iré soy del Licey. No le veo lógica a los tres partidos porque no valen”, indicó Bonifacio.

Sobre su retiro

Bonifacio, de 38 años de edad señaló que por el momento no está pensando en el retiro, “Estoy jugando el día a día, y dependiendo como me sienta anunciaré mi retiro, y cuando me retiré me gustaría que sea sin mucho ruido”.

“El Boni” seleccionado como el Más Valioso de la Serie Semifinal de la temporada pasada, lideró los departamentos de anotadas (16), producidas (13), triples (3) y bases robadas (5). Además finalizó como el segundo puesto en turnos al bate (66) y dobles (5), registrando .306 de promedio de bateo.

