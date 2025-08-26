Bono a Mil en República Dominicana: lo que debes saber  

El presidente Luis Abinader resaltó este lunes el impacto de los programas sociales como “Bono a Mil”, que beneficiará a más de un millón de estudiantes, y el plan de reinserción escolar “Vuelta a la Escuela”, dirigido a adolescentes y jóvenes.

“Nuestro compromiso es garantizar que cada niño y cada joven concluya su educación con éxito y aprendizajes sólidos”, afirmó el presidente Abinader.

Mientras, que el ministro de Educación explicó que son 1,000 pesos por cada estudiante que ya están disponibles para ser retirados.

Para obtener este bono, se debe ingresar a la página web https://www.bonoamil.gob.do/Consulta, luego de esto, registrar la cédula.

Luego de que se introduzca los datos saldrá el siguiente mensaje:

¡Felicidades! Usted será beneficiado con RD$1,000.00. Recibe tu Bono a Mil por la educación de RD$1,000.00 por estudiante vía código SMS a través de Remesas Banreservas, que podrás canjear en cualquiera de sus oficinas comerciales. Y que tus niños reciban el empujón que necesitan para iniciar este año escolar como estrellas.

Más sobre la educación de RD

El mandatario informó que el sistema educativo dominicano inicia el año escolar 2025-2026 con una matrícula total de 2,664,028 estudiantes, de los cuales el 77.5 % corresponde al sector público y el 22.5 % al sector privado, distribuidos en 7,931 centros públicos y miles de instituciones privadas.

Durante la presentación del panorama educativo, Abinader destacó que más de 1.3 millones de alumnos (72.4 %) estudian en tanda extendida, lo que representa 205,424 estudiantes adicionales respecto al año escolar 2019-2020.

El jefe de Estado aseguró que su gobierno trabaja en torno a cuatro ejes fundamentales:

1. Educación de calidad desde el aula, con programas de alfabetización temprana, mejora en los aprendizajes y uso de tecnología, incluyendo robótica y herramientas de inteligencia artificial para fortalecer las matemáticas en secundaria.

2. Educación que abra puertas a la empleabilidad, con la ampliación de la educación técnica-profesional, enseñanza de inglés y programas para jóvenes y adultos.

3. Educación sin excusas ni exclusiones, mediante el transporte escolar nacional, que ya opera con 1,871 autobuses en 660 rutas, incluyendo unidades accesibles para estudiantes con discapacidad. Asimismo, se garantiza la cobertura del Plan de Alimentación Escolar (PAE) y la entrega de más de un millón de kits escolares en 69 distritos.

4. Educación con valores, identidad y ciudadanía activa, incorporando desde este año la enseñanza explícita de moral, cívica y ética ciudadana en todos los niveles, además de programas de cultura de paz, liderazgo estudiantil y participación juvenil.

Estas informaciones las ofreció el mandatario durante LA Semanal con la Prensa, realizada en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional y que llevó por tema “Educación garantizada”.

Director de INABIE

El director del INABIE, Adolfo Pérez, expresó que en cuanto a la utilería escolar, para el año 2019 solo el 17 % de los estudiantes la recibía, en el 2021 subió a un 32 %, y para este 2025 lo recibirá el 100 % de los estudiantes.

“Está garantizada la utilería escolar, como son los zapatos, uniformes y mochilas del sistema público”.

Dijo que, hasta la fecha, se han entregado un 60 % de los kits, y que, por día, se entregan unos 25,000.

Aseguró, que en unas tres o cuatro semanas podrían entregarse en su totalidad.