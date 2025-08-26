Bono Mil 2025: Pasa o pasa de cómo solicitarlo 

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) reveló que estará disponible el «Bono a Mil por la Educación» esta semana. Este programa beneficiará alrededor de 1,400,000 mil de estudiantes del sistema educativo público preuniversitario de cerca de 950 mil familias.

Según lo anunciado por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, el bono será entregado por estudiante inscrito en los niveles Inicial, Primario y Secundario del sistema educativo público.

A continuación, te indicaremos paso a paso como puedes verificar si eres candidato para programa y cuáles serán los pasos a seguir para realizar la solicitud.

Los solicitantes pueden consultar si clasifican como beneficiarios entrando al portal oficial: www.bonoamil.gob.do. Debe colocar el número de cédula del padre, madre o tutor, el sistema indicará si han sido seleccionados y mostrará la vía por la cual recibirán el pago, ya sea transferencia bancaria o remesas a través de Banreservas. El sistema validará si te corresponde el aporte económico, cuya disponibilidad se confirma mediante código SMS al número de teléfono solicitado. Deben contar con un número de celular activo y el ID del estudiante, información que puede obtenerse en el centro educativo donde está matriculado el menor.

¿Qué hacer si el niño aparece en la base de datos?

En caso de que no reciban el mensaje automático, los padres, madres o tutores podrán registrarse con su número de cédula de identidad en el portal www.bonoamil.gob.do, donde deberán colocar su número de celular y el Código de Identificación (ID) de cada estudiante que se encuentre bajo su tutela.

Información adicional

Este bono es no transferible, se entrega una sola vez y está destinado a gastos escolares básicos: útiles, uniformes, calzado, entre otros. El mecanismo se implementa para aliviar los costos del regreso a clases, especialmente para familias de bajos ingresos.

El MINERD señaló que dispuso números de contacto para aclarar cualquier inquietud y brindarle soporte a cualquier madre, padre o tutor que lo amerite. Estos son: 849 873-9963 y 829 745-3345.

Esta iniciativa, que se inició el año 2023, constituye un aliciente que otorga el Gobierno para mitigar los gastos educativos para el año escolar 2025-2026, a fin de contribuir con la economía de las familias que más lo necesitan.