Bowls energéticos: cómo preparar un buddha bowl en 10 minutos

En medio del auge de la alimentación saludable y rápida, los Buddha Bowls se han convertido en una opción estrella para quienes buscan energía, nutrición y sabor en un solo plato. Con ingredientes frescos, variados y llenos de color, este tipo de bowl puede prepararse en tan solo 10 minutos, ideal para estilos de vida activos y conscientes.

¿Qué es un Buddha Bowl?

El Buddha Bowl es un plato completo que combina vegetales, proteínas, cereales integrales y grasas saludables en un solo recipiente. Su nombre evoca la imagen de un cuenco lleno y balanceado, como el vientre de Buda, y su preparación es tan versátil como deliciosa.

¿Cómo prepararlo en 10 minutos?

Expertos en cocina saludable han compartido recetas prácticas que demuestran que no se necesita mucho tiempo para comer bien:

  1. Base vegetal: hojas verdes como espinaca, rúcula o kale.
  2. Cereal integral: arroz, quinoa o mijo previamente cocido.
  3. Proteína: garbanzos, tofu, lentejas o edamame.
  4. Vegetales crudos o asados: zanahoria, remolacha, calabacín, brócoli.
  5. Grasa saludable: aguacate, semillas o frutos secos.
  6. Aderezo: hummus, tahini, vinagreta de limón o salsa de yogur.

En el video Buddha Bowl en Minutos! Saludable y Delicioso, se muestra cómo combinar ingredientes básicos para lograr un bowl nutritivo en tiempo récord. Es ideal para quienes buscan una comida rápida sin sacrificar calidad.

La chef del canal Cómo hacer un BUDDHA BOWL de INSPIRACIÓN VEGETAL … enseña cómo preparar una versión vegana con ingredientes accesibles y llenos de sabor, perfecta para quienes siguen dietas basadas en plantas.

22 agosto, 2025

